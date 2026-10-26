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26 OCT 2026|

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Alcañiz reúne a 190 docentes en el IX Congreso Aragonés de Neuroeducación

El encuentro, organizado por el Centro de Profesorado de Alcorisa, se consolida como una referencia en Aragón y refleja el compromiso del Departamento de Educación con la formación permanente del profesorado

Los participantes profundizan en el funcionamiento del cerebro y en los mecanismos que intervienen en el aprendizaje. / DGA
Los participantes profundizan en el funcionamiento del cerebro y en los mecanismos que intervienen en el aprendizaje. / DGA

La COMARCA26 10 2026

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Alcañiz

EducaciónSociedad

Alcañiz se ha convertido este fin de semana en el epicentro de la neuroeducación en Aragón con la celebración del IX Congreso Aragonés de Neuroeducación, que se ha clausurado con un total de 190 docentes inscritos y el aforo completo.

Organizado por el Centro de Profesorado de Alcorisa, el congreso se ha consolidado como una cita de referencia para el profesorado aragonés, que encuentra en este encuentro un espacio para actualizar conocimientos, compartir experiencias y reflexionar sobre cómo mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En esta ocasión la tematica elegida para los talleres ha sido la comunicación. «El lenguaje es muy importante y según como se utilice puede hacer daño a nuestro alumnado», ha recordado en declaraciones para Radio La Comarca, Santi Herrera, coordinador del Congreso. Además durante el fin de semana los docentes también hablaron del humor como mecanismos de resiliencia o de la forma más operativa para introducir la inteligencia artificial en el aula.

Esta cita, que comenzó en 2016, se centra en la rama de la enseñanza que estudia el funcionamiento del cerebro, su desarrollo y su reacción antes diversos estímulos, que luego se transformaran en conocimientos. En este caso, desde la organización defienden que los resultados han sido «muy positivos». «Cada año se crea un ambiente muy positivo y muy mágico donde todo el mundo puede compartir experiencias», añade Herrera.

A través de las ponencias y talleres del encuentro, los participantes profundizan en el funcionamiento del cerebro y en los mecanismos que intervienen en el aprendizaje, con el objetivo de trasladar estos conocimientos a su práctica diaria en las aulas y favorecer una educación más eficaz, adaptada a las necesidades del alumnado. La elevada participación y el aforo completo ponen de manifiesto el interés de los docentes por seguir formándose e incorporar nuevas perspectivas que contribuyan a mejorar la calidad educativa.

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