Cafres con leche: «Nos gustaría ver más humoristas, pero es difícil porque no se vive de ello»

¿Cómo se plantea el 2023 en este grupo?

Nuestro propósito es conseguir dejar escrita alguna obra que nos guste y que podamos presentar en los pueblos de la comarca. Queremos que nuestro humor pueda llegar más allá de Caspe. Además, nos gustaría centrarnos en la obra de teatro, más que en la de calles. Porque aunque esta última es más desenfadada, no conlleva una gran profesionalidad. Donde mejor lo pasamos actuando es en el teatro. Asimismo, más allá de eso, queremos crear algo que sea más atemporal, por el gran trabajo que nos supone.

¿Cuáles creéis que serán los principales temas entorno a los que girará el humor este año?

¿El humor atemporal os distingue?

Nuestro lema es que hacemos humor para gente atenta. Por ello, nos proponemos siempre que no sean solo chistes sobre algo del momento que podría decir cualquiera. Pero creemos que nos suelen distinguir los guiños que hacemos a cuestiones locales o que compartan los pueblos en general.

¿Falta más humor en la sociedad?

Sí, pero sobre todo echamos en falta un humor de más calidad. Ahora se llevan mucho los memes en las redes sociales, los cuales no conllevan un gran trabajo ni pensarlos en profundidad para sacar la carcajada. Creemos que ahora se ve bastante el humor rápido y poco elaborado. Es un humor de una sola carcajada que enseguida se consume.

¿Qué hace falta para dar con ese tipo de humor más elaborado?

Deberían aparecer más grupos alocados y nos gustaría que los que trabajan bastante el humor, y en cuyas obras se nota el esfuerzo que hay detrás, que pudieran continuar y no desaparecieran. Desde que empezaron a ponerse de moda los monólogos del Club de la Comedia, y otros parecidos, han surgido muchísimos monologuistas. Unos son mejores y otros peores, pero al fin y al cabo son actores que hacen un papel, por lo que no es lo mismo. Además, es muy complicado que alguien pueda vivir de esto, por lo que la situación no permite que se profesionalice y se puedan trabajar más las escenas. Asimismo, nos gustaría ver nuevos grupos de humoristas más que a monologuistas individuales.