Cajas rurales y organizaciones empresariales sellan su lucha contra la despoblación

Caja Rural de Soria, Globalcaja (Cuenca) y Caja Rural de Teruel mantienen su compromiso con la FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel en un momento clave para lograr un tratamiento diferenciado para las tres provincias con base en su escasa densidad de población.

Gracias a este compromiso, dichas entidades bancarias siguen colaborando con las organizaciones de empresarios de las tres provincias con menor densidad de población de España para que prosigan con un trabajo de largo recorrido que está dando sus frutos. Tanto es así que, en la actualidad, se afronta un momento clave para lograr un tratamiento diferenciado por su despoblación como zonas escasamente pobladas del sur de Europa, situándose más cerca de contar con ayudas de estado por su baja densidad de población.

Tras mucho esfuerzo por parte de las organizaciones empresariales, tanto en trabajo, como desde una perspectiva económica, se ha alcanzado el punto en el que desde hace años se quería estar: los Gobiernos Regionales de Castilla- La Mancha, Aragón y Castilla y León, con la colaboración de las tres organizaciones empresariales, están alineados en esta materia y están trabajando para conseguir que las tres provincias tengan un tratamiento diferenciado en el próximo periodo 2021-2027.

En esta línea, sólo los tres territorios, además de Evrytania en Grecia y Lika Senj en Croacia, tienen derecho a este tratamiento diferencial en el sur de Europa por contar con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. En estos momentos, se está trabajando intensamente para conseguir una fiscalidad diferenciada, así como un mayor porcentaje de ayudas a la inversión que permita que las empresas y autónomos ubicados en nuestros territorios puedan compensar determinados sobrecostes derivados de nuestra situación demográfica, a la vez que será un aliciente para la atracción de empresas y fijación de población.

La firma, que ha tenido lugar en Teruel, ha sido rubricada por el presidente de CEOE Teruel, Ángel Muela, el presidente de Caja Rural de Teruel, José Cuevas, el presidente de Globalcaja, Carlos de la Sierra, el presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña, el presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez, y el presidente de FOES, Santiago Aparicio.

Mediante este convenio, las cooperativas de crédito y las organizaciones empresariales se comprometen a financiar una parte de las iniciativas que ayuden a hacer frente a la despoblación durante los próximos tres años, prorrogando de este modo el acuerdo que ya ha estado en marcha en los últimos tres años.

Compromiso

Las organizaciones empresariales, tras la firma del convenio, han querido poner en valor el firme compromiso que las cajas rurales han tenido desde el primer momento en la lucha contra la despoblación, agradeciendo este renovado apoyo, en un momento crucial en el que estamos más cerca de recoger los frutos del complejo e intenso trabajo que empezó en 2013.

El presidente de CEOE Teruel, Ángel Muela, en nombre de las tres organizaciones reseñó que “la despoblación se ha convertido en un tema prioritario del escenario europeo y nacional, y han calado mensajes esenciales que hace años eran impensables, entre otros la necesidad de una fiscalidad diferenciada, una normativa adaptada a la realidad del territorio y una puesta en valor de los territorios rurales. Sin lugar a dudas, todo ello no es en absoluto casual, sino que es fruto de un trabajo continuado y concienzudo, realizado con discreción, profesionalidad y seriedad por parte de las tres organizaciones empresariales”.

Asimismo, añadió que “todo ello no habría sido posible sin el compromiso de as tres entidades bancarias que nos acompañan en esta rueda de prensa. Caja Rural de Teruel, Globalcaja y Caja Rural de Soria, entidades ligadas cien por cien a nuestros territorios, y que han estado a nuestro lado desde el minuto uno, cuando hablar de despoblación no estaba en absoluto de moda”.

El presidente de FOES, Santiago Aparicio, destacó que “estamos en un momento clave en el que se va a definir la próxima coyuntura de fondos europeos. En este complejo tema, nadie va a regalar nada a Soria, Cuenca y Teruel por lo que tenemos que ser proactivos o todo seguirá como siempre, y nuestras provincias seguirán siendo invisibles para la Unión Europea. Por parte de FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel estamos preparados para posicionar a nuestras provincias en la mejor situación de recepción de dichos fondos y solicitar una compensación por los mayores costes que sufren nuestras empresas y autónomos, y que en la práctica, se traduzca en mayores ayudas por inversión y para hacer frente a los costes laborales”.

Añadió que “las cajas rurales han sido nuestras compañeras de viaje desde el principio, y la renovación de este acuerdo nos ayuda a seguir trabajando por nuestras provincias en los ámbitos europeo, nacional y regional”.

Por su parte, el presidente de CEOE CEPYME Cuenca también quiso poner en valor la alianza existente con las tres entidades bancarias y la renovación de este convenio que “supone un nuevo impulso para seguir trabajando juntos en nuestro objetivo común de revertir el problema de la despoblación en nuestros territorios». «Ahora que estamos muy cerca de conseguir algunos de los objetivos marcados por nuestra Red SSPA, como las ayudas del Estado o una fiscalidad diferenciada para Cuenca, Soria y Teruel es el momento de poner en valor el apoyo de las Cajas Rurales a este proyecto con el que continuaremos este trabajo conjunto que llevamos haciendo desde 2013 y que confiamos en que dé sus frutos definitivos que servirán para atraer empresas y fijar población en nuestras provincias.

De cara al futuro, las organizaciones empresariales expresaron la voluntad de “seguir luchando por conseguir tratamientos diferentes para nuestras empresas que redunden en el crecimiento económico de Teruel, Cuenca y Soria, y agradecemos muy sinceramente que en esta batalla de largo recorrido podamos contar con el apoyo y respaldo de nuestras entidades bancarias de referencia: Globalcaja, Caja Rural de Soria y Caja Rural de Teruel”.

Por su parte, el presidente de Caja Rural de Teruel, José Cuevas, indicó que “este acuerdo no es más que la constatación de la apuesta que hacen cada día las cajas rurales por sus provincias y por las empresas que en ellas se instalan, poniendo su granito de arena en esta lucha contra la despoblación de la que dependerá el futuro de estos territorios”, y ha añadido que “es un orgullo que Teruel haya sido, en esta ocasión, la provincia anfitriona de la firma de este convenio que une a las provincias afectadas por la despoblación”.

El presidente de Globalcaja, Carlos de la Sierra, se sumó a las declaraciones de Cuevas, al tiempo que mostró su satisfacción por los avances conseguidos y por la unidad existente entre las cajas rurales y las organizaciones empresariales en su batalla contra la despoblación. Además, explicó que Globalcaja mantiene un firme compromiso con la inclusión financiera, acercando los servicios bancarios a todo el territorio con independencia de su densidad de población.

El presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez, señaló que este encuentro entre las cajas rurales y la patronal es necesario, y más en el contexto económico en el que nos encontramos. “Nos encontramos en un momento importante, se están definiendo criterios para destinar fondos europeos, esta alianza entre las cajas rurales y las patronales de tres provincias debe dar sus frutos para contribuir a repoblar nuestros territorios y dinamizar nuestras economías locales».