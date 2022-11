Calaceite tendrá el primer poste eléctrico de recarga rápida

La capital cultural del Matarraña estrenó el viernes un poste de recarga rápida de vehículos eléctricos. Se trata de una de las pocas instalaciones de este tipo existentes en el Bajo Aragón Histórico y la primera del Matarraña, ya que al ser un poste de recarga rápida, los vehículos que lo utilicen pueden completar su carga en poco más de 15 minutos. No obstante, la instalación incluye un segundo punto de recarga lenta.

El poste está ubicado en la N-420, en pleno casco urbano de Calaceite, junto al cruce de la carretera A-1414 con destino a Cretas. El poste más próximo de similares características se encuentra en la Venta de La Panolla. «Es una oportunidad para que muchos conductores que tienen este tipo de vehículos paren en Calaceite, conozcan el pueblo y recarguen su automóvil», explicó Carlota Núñez, alcaldesa de Calaceite.

Sin embargo, la primer edil no ocultó su sorpresa por la tardanza en poner en marcha esta instalación. El citado poste se instaló hace 1 año gracias a una iniciativa de Iberdrola. No obstante, varios trámites administrativos han ido demorando su definitiva puesta en marcha. «Nos encontrábamos con que teníamos el poste, pero no funcionaba por algún trámite formal entre compañías que no llegaba. Estamos pues satisfechos de que al fin ya sea una realidad», añadió Núñez