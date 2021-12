Calanda aprueba unas cuentas «austeras» de 5,3 millones de euros

El Ayuntamiento de Calanda ha aprobado sus cuentas para el próximo ejercicio con un valor de 5.322.098,16 euros este jueves. De nuevo la pandemia ha influido en el equipo de gobierno para elaborar el presupuesto para el año 2022. El objetivo es mantener el compromiso con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, así como el mantenimiento de la presión fiscal, como han indicado desde el equipo de gobierno, que autodefinen sus cuentas como «austeras».

«Son unos presupuestos que dan solución a los problemas de los calandinos», ha asegurado el alcalde, Alberto Herrero. En su intervención también ha destacado el empleo que se ha generado en la localidad este año gracias a la llegada de nuevas empresas como Magma Composites y Conservas Calanda.

“Otro sector al que vamos a ayudar es a los transportistas con la construcción de un parquin específico para que aparquen sus vehículos y evitar que los dejen en los aledaños o dentro del propio municipio, con los daños que eso supone para las vías locales”, ha explicado el alcalde. También ha comunicado la construcción de la escuela infantil dentro de las antiguas escuelas del municipio. “De esta forma damos respuesta a las demandas de los padres de este municipio. Se trata de la primera fase, pero esperamos que en 2023 el proyecto esté muy avanzado”, ha aclarado.

“No hemos aumentado la presión fiscal, porque no queremos que los vecinos tengan que hacer frente a más gastos”, ha explicado Oscar Luengo, concejal delegado de Hacienda. También han reducido la presión fiscal congelando algunos impuestos como el IBI que supondrá una recaudación de 800.000 euros, un 16,31% del total.

En la partida de gastos aumenta la destinada a los salarios del personal, debido a la aprobación por parte del gobierno estatal del incremento del 2% en el suelo de los funcionarios. Otras partidas que se destacaron en el pleno han sido el convenio con la Asociación de comercio, sector industrial y empresas de servicios de la localidad con una partida de 17.000 euros, 10.000 euros destinados al Calanda Club Deportivo, cantidad mayor que otros años en consonancia con su subida a Regional Preferente. En lo deportivo también se ha establecido 19.000 euros para modificar el alumbrado del campo de fútbol municipal, “para lograr una reducción en la factura y darle a los jóvenes las condiciones óptimas que necesitan”, determinó Herrero.

También se ha previsto una partida de 40.000 euros destinado a la Centro Buñuel Calanda y otra de 33.000 euros para la estatua del ilustre cineasta, Luis Buñuel, de 1,71 metros y que se localizará enfrente de lo que fue su casa en la plaza España.

Valoración de la oposición

Por su parte el PSOE que no ha presentado ninguna enmienda, alegando que el consistorio no las habría ejecutado tal y como ocurrió este ejercicio con su propuesta de reforma del tanatorio. La portavoz del grupo socialista, Victoria Sánchez, ha interpelado a sus homólogos populares cómo quieren a atraer a más turistas a la localidad con distintas acciones como la nueva estatua de Buñuel, si no se mantiene los atractivos que ya tiene el entorno del municipio como la Senda del Guadalopillo.

Asimismo solicitaron más solvencia e iniciativas que hagan más atractivo el Centro Buñuel Calanda. También demandaron más limpieza en las calles del municipio, el arreglo de adoquines y la poda de árboles, acciones que estiman que deberían ser el ayuntamiento el que tuviera la iniciativa y que no se desarrollasen a raíz de instancias presentadas por los propios vecinos, como ocurre actualmente.