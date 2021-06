Calanda auditará su residencia, en «grave» estado

El Ayuntamiento calandino contratará una auditoría económico financiera de los últimos seis años de la residencia de mayores municipal para conocer cuál es su situación y la «responsabilidad» que han tenido los dos equipos de gobierno que han pasado en estos años, PP ahora y PSOE-PAR en la anterior legislatura. La deuda del centro asciende a 117.000 euros, «20 millones de pesetas», y su situación es «realmente grave» según anunció el alcalde, Alberto Herrero, en el pleno municipal el pasado viernes.

«La auditoría puede demostrar que la liquidación en el traspaso de la contabilidad del equipo de gobierno pudo no ser la adecuada y que, tal y como nos han dicho los responsables del centro, no se contabilizaban las facturas o solo se pagaban cuando había dinero. Por eso los proveedores cobraban con un año de retraso», afirmó el alcalde, quien aseguró que la ciudadanía y los trabajadores pueden estar tranquilos porque van a «resolver los problemas de la residencia y afrontar desde el primer minuto todas las medidas necesarias para que sea eficiente».

Recientemente se contrató un servicio externo para que analizara la situación de la residencia. Según Herrero los problemas son los siguientes: falta de gestión, control y mantenimiento; no ha habido una planificación ordenada que ha conllevado gastos innecesarios y que ha llevado al centro a graves deficiencias técnicas (se ha tenido que arreglar el depósito de agua, no se cumple la ley anti incendios, grúas en mal estado, puertas de acceso rotas, una descalcificadora y de las lavadoras tan solo funcionaba una). «La contratación de este servicio externo han sido los 7.000 euros mejor invertidos porque nos han permitido conocer la realidad. La oposición no quería contratarla, habría que preguntar por qué. Si no se llevó a cabo al comienzo de la legislatura fue porque los técnicos quisieron dar largas y no afrontar el problema como se lleva haciendo los últimos ocho años», apuntó el alcalde.

Las afirmaciones de Herrero causaron controversia en las filas socialistas y el debate comenzó por la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de créditos en favor de la residencia por valor de 53.000 euros. No será el último, porque tal y como dijo Herrero, hay que inyectar 145.300 euros, «24 millones de pesetas, para arreglar las deficiencias del centro».

Por su parte, la concejal del PSOE, Victoria Sánchez aseguró que preguntó en la residencia y nadie le hizo referencia a los «gastos innecesarios» de los que habló Herrero. «Dices que el equipo de gobierno anterior era conocedor de la situación y vosotros no hasta ahora, ¿subíais a preguntar? La residencia siempre va a ser deficitaria por su modelo, el ayuntamiento va a tener que aportar siempre financiación», dijo la socialista.