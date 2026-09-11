Calanda exhibirá sus productos estrella en una Feria de San Miguel con 26 expositores

La Feria de San Miguel reunirá en Calanda durante dos jornadas pasado, presente y futuro con el objetivo de mostrar la riqueza de los pueblos, la capacidad de innovación de las empresas, el talento de los emprendedores y la calidad de unos productos agroalimentarios que son referencia más allá del territorio. La cita tendrá lugar el 19 y 20 de septiembre y quiere reforzarse como espacio para generar oportunidades, favorecer la colaboración entre sectores y mostrar las posibilidades que ofrecen Calanda y el Bajo Aragón para emprender, invertir, trabajar y vivir.

La programación contará con 26 expositores y unirá agroalimentación, emprendimiento, industria, vivienda, empleo, cultura e historia. El Melocotón de Calanda y el Aceite de Oliva Virgen Extra del Bajo Aragón compartirán protagonismo con empresas, nuevos proyectos y actividades vinculadas al patrimonio local. También uno de sus principales ejes será la promoción de los productos de proximidad y de kilómetro 0, considerados auténticos embajadores de la tierra.

La feria funcionará también como escaparate del tejido económico del territorio. Empresas consolidadas y nuevos emprendedores presentarán sus proyectos, productos y servicios para evidenciar la capacidad de crecimiento y diversificación económica del Bajo Aragón. Por su parte, la industria, el comercio, los servicios, la innovación tecnológica y las iniciativas empresariales emergentes dispondrán de un espacio destacado en una cita que pretende dar visibilidad a quienes participan en la construcción del futuro económico de la comarca y, al mismo tiempo, facilitar nuevas conexiones entre sectores.

Vivienda, empleo e historia completan la feria

La Feria de San Miguel quiere convertirse igualmente en un foro de reflexión y difusión de iniciativas relacionadas con el desarrollo rural. La vivienda, el empleo, la fijación de población y las oportunidades para desarrollar un proyecto de vida en el territorio formarán parte de una programación concebida para trasladar la idea de que los pueblos tienen presente y, especialmente, futuro.

Ese planteamiento de futuro convivirá con la recuperación de las raíces históricas de la propia Feria de San Miguel. La programación reserva un papel fundamental a la historia a través de diferentes actividades que recuerdan el origen y la importancia que este acontecimiento ha tenido para la localidad a lo largo de los siglos. Entre ellas, destaca la recreación histórica de la concesión de la Feria de San Miguel, que permitirá al público viajar al pasado y conocer cómo nació uno de los acontecimientos más importantes de la tradición calandina como el Milagro de Calanda, uno de los acontecimientos más conocidos y estudiados de la historia de Aragón, y el Protocolo de Mazaleón, elementos que forman parte del patrimonio histórico y cultural del territorio.

La vertiente comercial se complementará con gastronomía, cultura, historia, tradición, turismo y actividad económica. La Feria de San Miguel está planteada como una celebración colectiva destinada a toda la familia, tanto a los vecinos como a quienes visiten la localidad, y permitirá descubrir la riqueza de Calanda y del Bajo Aragón desde diferentes perspectivas.