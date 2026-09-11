Actualizado 13:20

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

11 SEP 2026|

Actualizado 13:20

Calanda exhibirá sus productos estrella en una Feria de San Miguel con 26 expositores

La cita se celebrará los días 19 y 20 de septiembre con una programación que unirá agroalimentación, emprendimiento e industria

Presentación este viernes de una nueva edición de la Feria San Miguel de Calanda. / DPT
Presentación este viernes de una nueva edición de la Feria San Miguel de Calanda. / DPT

La COMARCA11 09 2026

Comentar

Calanda

ActualidadCultura y Ocio

La Feria de San Miguel reunirá en Calanda durante dos jornadas pasado, presente y futuro con el objetivo de mostrar la riqueza de los pueblos, la capacidad de innovación de las empresas, el talento de los emprendedores y la calidad de unos productos agroalimentarios que son referencia más allá del territorio. La cita tendrá lugar el 19 y 20 de septiembre y quiere reforzarse como espacio para generar oportunidades, favorecer la colaboración entre sectores y mostrar las posibilidades que ofrecen Calanda y el Bajo Aragón para emprender, invertir, trabajar y vivir.

La programación contará con 26 expositores y unirá agroalimentación, emprendimiento, industria, vivienda, empleo, cultura e historia. El Melocotón de Calanda y el Aceite de Oliva Virgen Extra del Bajo Aragón compartirán protagonismo con empresas, nuevos proyectos y actividades vinculadas al patrimonio local. También uno de sus principales ejes será la promoción de los productos de proximidad y de kilómetro 0, considerados auténticos embajadores de la tierra.

La feria funcionará también como escaparate del tejido económico del territorio. Empresas consolidadas y nuevos emprendedores presentarán sus proyectos, productos y servicios para evidenciar la capacidad de crecimiento y diversificación económica del Bajo Aragón. Por su parte, la industria, el comercio, los servicios, la innovación tecnológica y las iniciativas empresariales emergentes dispondrán de un espacio destacado en una cita que pretende dar visibilidad a quienes participan en la construcción del futuro económico de la comarca y, al mismo tiempo, facilitar nuevas conexiones entre sectores.

Vivienda, empleo e historia completan la feria

La Feria de San Miguel quiere convertirse igualmente en un foro de reflexión y difusión de iniciativas relacionadas con el desarrollo rural. La vivienda, el empleo, la fijación de población y las oportunidades para desarrollar un proyecto de vida en el territorio formarán parte de una programación concebida para trasladar la idea de que los pueblos tienen presente y, especialmente, futuro.

Ese planteamiento de futuro convivirá con la recuperación de las raíces históricas de la propia Feria de San Miguel. La programación reserva un papel fundamental a la historia a través de diferentes actividades que recuerdan el origen y la importancia que este acontecimiento ha tenido para la localidad a lo largo de los siglos. Entre ellas, destaca la recreación histórica de la concesión de la Feria de San Miguel, que permitirá al público viajar al pasado y conocer cómo nació uno de los acontecimientos más importantes de la tradición calandina como el Milagro de Calanda, uno de los acontecimientos más conocidos y estudiados de la historia de Aragón, y el Protocolo de Mazaleón, elementos que forman parte del patrimonio histórico y cultural del territorio.

La vertiente comercial se complementará con gastronomía, cultura, historia, tradición, turismo y actividad económica. La Feria de San Miguel está planteada como una celebración colectiva destinada a toda la familia, tanto a los vecinos como a quienes visiten la localidad, y permitirá descubrir la riqueza de Calanda y del Bajo Aragón desde diferentes perspectivas.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Jorge Salafranca se corona campeón del Ciclo Aragonés de Menores CAM 9

El alcañizano, junto al tarraconense Pol Nogue, se impone en categoría infantil masculina, mientras Pablo Martínez alcanza las semifinales y Valentina Martínez y Julia Morera son subcampeonas

Comentar

Jorge Salafranca se corona campeón del Ciclo Aragonés de Menores CAM 9

Alcañiz vence al frío y procesiona al Santo Ángel con la colaboración de la Asociación del Cachirulo Teresa Salvo

FOTOGALERÍA. La localidad vive uno de sus días grandes con la celebración del segundo patrón de la capital del Bajo Aragón. La recepción de los Alcañizanos Ausentes ha servido para...

Comentar

Alcañiz vence al frío y procesiona al Santo Ángel con la colaboración de la Asociación del Cachirulo Teresa Salvo

Álex Rins se retira del motociclismo: «Mi carrera deportiva sobre las dos ruedas se acabó»

El piloto de Valdealgorfa descarta las opciones que tenía para competir en Superbike y trabaja ya en un nuevo proyecto que apunta a las cuatro ruedas

Comentar

Álex Rins se retira del motociclismo: «Mi carrera deportiva sobre las dos ruedas se acabó»

El nuevo decreto de centros de datos podría afectar al proyecto de Amazon en La Puebla de Híjar: «Es un riesgo para todo un sector»

DGA presenta alegaciones ante la orden que quiere impulsar el Gobierno de España, y que podría suponer "una amenaza para inversiones que superan los 54.000 millones de euros a lo...

Comentar

El nuevo decreto de centros de datos podría afectar al proyecto de Amazon en La Puebla de Híjar: «Es un riesgo para todo un sector»

El MITECO fija en 5 años el plazo límite para adjudicar los 937 MW del Nudo Mudéjar de Andorra

Los megavatios podrán dividirse entre diferentes proyectos y el organismo seguirá el orden de presentación, priorizando los empleos a crear. Endesa todavía debe desarrollar 265 megavatios renovables con los que...

Comentar

El MITECO fija en 5 años el plazo límite para adjudicar los 937 MW del Nudo Mudéjar de Andorra

Aragón destinará 51 millones de euros adicionales a mejorar los servicios de prevención y extinción de incendios

El Gobierno de Aragón destinará 11,5 millones en ampliar el dispositivo en más de 200 profesionales, un 30% más que este verano

Comentar

Aragón destinará 51 millones de euros adicionales a mejorar los servicios de prevención y extinción de incendios
Periódico del Bajo Aragón Histórico