Actualizado 19:14

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

25 AGO 2026|

Actualizado 19:14

Calanda impulsa la construcción de 12 viviendas unifamiliares adosadas para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes

El proyecto contempla una órden preferencial para menores de 45 años empadronados en la localidad. La obra estará lista para primavera de 2028

Diseño de la nueva urbanización que se proyecta en Calanda./ AYTO CALANDA
Diseño de la nueva urbanización que se proyecta en Calanda./ AYTO CALANDA

Marina Monreal25 08 2026

Comentar

Actualidad

El Ayuntamiento de Calanda continúa dando pasos firmes para favorecer el acceso a la vivienda y combatir la despoblación con un nuevo proyecto residencial que permitirá la construcción de 12 viviendas unifamiliares adosadas, dotadas de zonas comunes y piscina, en una parcela situada entre el Paseo de Alcañiz y la carretera de Andorra

Esta promoción nace con un objetivo muy claro: facilitar que todos aquellos jóvenes de Calanda que deseen desarrollar su proyecto de vida en el municipio puedan hacerlo, ofreciéndoles una oportunidad real para acceder a una vivienda de calidad sin tener que abandonar su pueblo.

El proyecto contempla una órden preferencial para jóvenes (<45 años) empadronados en Calanda, con posibilidad de adquirir vivienda en modo renting y reforzando así el compromiso del Ayuntamiento con el arraigo de la población, el relevo generacional y el futuro del municipio.

Está previsto que las obras comiencen el 1 de febrero de 2027 y que el plazo de ejecución sea de 12 meses cinco meses, por lo que las viviendas podrían estar finalizadas durante la primavera de 2028.

El alcalde de Calanda, José Alberto Herrero, ha destacado que “el acceso a la vivienda es uno de los principales retos a los que se enfrentan nuestros jóvenes. Desde el Ayuntamiento queremos ofrecer soluciones reales para que nadie tenga que marcharse de Calanda por falta de oportunidades para formar un hogar. Apostar por vivienda es apostar por futuro, por población y por el crecimiento de nuestro municipio”.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por impulsar políticas que favorezcan la fijación de población, el desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida de los vecinos, consolidando a Calanda como un municipio atractivo para vivir, trabajar y formar una familia.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Fiestas, food trucks, acampada y transporte gratuito: todo preparado en Alcañiz para el Gran Premio de Aragón

La plaza de España recuperará la fiesta nocturna de MotoGP, mientras Mendizábal concentrará parte de la programación musical. Además, habrá autobuses gratuitos a MotorLand, tres aparcamientos para motos y tres...

Comentar

Fiestas, food trucks, acampada y transporte gratuito: todo preparado en Alcañiz para el Gran Premio de Aragón

Miguel Ángel Estevan: «Queríamos devolver la fiesta de MotoGP a la plaza de España y así será, es un lugar excepcional para enseñar a los visitantes»

ENTREVISTA. El primer edil ha señalado la A-68 como un hándicap de cara a que Motorland forme parte del calendario habitual de Moto GP

Comentar

Miguel Ángel Estevan: «Queríamos devolver la fiesta de MotoGP a la plaza de España y así será, es un lugar excepcional para enseñar a los visitantes»

La DPZ licitará la mejora de la carretera de acceso a Fayón y otras 16 acutaciones por 17 millones de euros

Se acometerán antes de 2031 y se dividirá en distintos lotes. En primer lugar van a salir a concurso las tres vías provinciales que se acondicionarán integralmente

Comentar

La DPZ licitará la mejora de la carretera de acceso a Fayón y otras 16 acutaciones por 17 millones de euros
Periódico del Bajo Aragón Histórico