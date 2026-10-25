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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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25 OCT 2026|

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La marcha contra el cáncer de mama de Alcañiz celebra récord de asistencia: «Es un orgullo que nos acompañe tanta gente»

FOTOGALERÍA. La marea rosa reune a más de 250 personas en la ermita de Pueyos. La pacientes reclaman en su manifiesto más recursos para que los médicos «tengan tiempo de escuchar nuestras necesidades individuales»

Cientos de personas han llenado la explanada de Pueyos./ L.C.
Cientos de personas han llenado la explanada de Pueyos./ L.C.

Marina Monreal25 10 2026

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Alcañiz

Gente y FamiliaSaludSociedad

La marcha para conmemorar el Día Intenacional contra el Cáncer de Mama ha superado este domingo en Alcañiz todos sus récords. Más de 250 personas, en su mayoría mujeres, han subido andando hasta la ermita de Pueyos para recaudar fondos para la lucha contra la enfermedad. A su llegada las esperaba un completo almuerzo que han disfrutado en convivencia, aprovechando la buena temperatura de la mañana.

Desde la organización han asegurado sentirse muy contentas de verse «tan acompañadas». «Hace muchos años que hacemos la marcha y cada año conseguimos seguir sumando personas», ha celebrado Tote González, presidenta de la AECC en Alcañiz. Desde la entidad aseguran que para los pacientes «es muy importante verse acompañados y saber que la gente les entiende y les apoya». La asociación celebra también que el apoyo se sostiene durante todo el año y que son muchas las entidades que colaboran y hacen donaciones que permiten apoyar a los pacientes y seguir realizando actividades.

La lectura del manifiesto ha corrido a cargo de M.ª Ángeles Avellán, andorrana y paciente oncológica. El texto ha recordado cómo todavía hacen falta más recursos que permitan a los médicos tener más tiempo para atender cada uno de los casos. «Necesitamos una atención más humana e integral que responda a las necesidades de las mujeres y de sus familias antes, durante y después del tratamiento», ha relatado, y ha recordado la necesidad de que los cuidados vayan más allá de las medicinas. «Las pacientes tienen que poder entender lo que ocurre y ser partícipes de las decisiones sobre su propia enfermedad», ha añadido.

La ermita de Pueyos se ha teñido de rosa para recaudar fondo para la investigación./ M.M.R

Mejores condiciones gracias al nuevo Hospital de Alcañiz

Desde la asociación reconocen que la atención a los pacientes del Bajo Aragón Histórico ha mejorado mucho gracias a la apertura del nuevo Hospital de Alcañiz. Aseguran que el nuevo hospital de día permite una atención más especializada en cada uno de los pasos. Además, el aumento del espacio disponible en las nuevas instalaciones permite que la asistente social y la psicóloga tengan su propio espacio en el que atender a los pacientes.

Desde el pasado lunes, día en el que se conmemoró la efeméride a nivel mundial, el Bajo Aragón Histórico ha celebrado diversos eventos para concienciar y recaudar fondos. Así, también este domingo se ha leído un manifiesto y se ha colocado un lazo rosa en localidades del Bajo Martín. Calanda, por su parte, celebrará su próxima caminata solidaria el domingo 15 de noviembre. Calanda por su parte, celebrará su próxima caminata solidaria el domingo 15 de noviembre.

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