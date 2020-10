Calanda solicita entrar en fase 2 ante las «no fiestas» pero el Salud no lo considera necesario

A media mañana de este lunes la consejería de Sanidad anunció el regreso a fase 2 de La Almunia y de Huesca capital ante el aumento de contagios, y de Zaragoza capital ante la inminente llegada de las «no fiestas» del Pilar.

Desde el Ayuntamiento de Calanda se realizó la solicitud oficial a Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón para permitirle volver a una fase 2 flexibilizada como medida de prevención ante sus fiestas patronales, petición que fue denegada por el departamento al aludir que la baja incidencia de casos no atañe la necesidad de adoptar esta medida. «Limitar los derechos de los ciudadanos supone que tiene que haber una justificación contundente, y en este caso no procedía debido al bajo índice de contagios en la localidad», indicó el primer edil, Alberto Herrero.

Desde el Consistorio se muestran «conscientes» de la realidad que han vivido poblaciones cercanas en sus fiestas patronales y el índice de contagios que se ha generado después de ellas. Es por eso que han planteado esta solicitud, aun sin cumplir las ratio de contagios establecidos por Sanidad que hagan necesaria la instauración de una fase 2 flexibilizada. «Vista la experiencias de otras localidades, no queremos caer en esa problemática» resaltó Herrero.

No obstante, aunque no se haya concedido, durante estos días de no fiestas el Consistorio «trabajará intensamente» para evitar cualquier actuación indebida, en colaboración con las fuerzas de seguridad. De hecho, el Ayuntamiento y la Guardia Civil «han pactado» ya una mayor presencia de agentes para controlar la situación. «Es imprescindible evitar lo que ha pasado en otros municipios donde lamentablemente ha habido muchos contagios», recalcó el alcalde. Por eso durante los días grandes de Calanda, en sus calles habrá más personal para dar «mayor seguridad». Herrero incidió además en que el Ayuntamiento ya había suspendido todos los actos, incluso «con antelación al Gobierno de Aragón». Asimismo se está informando de forma constante a la población a través de las redes sociales, pidiendo «cautela y responsabilidad».