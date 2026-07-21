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21 JUL 2026|

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Las Cámaras de Aragón reclaman en Teruel el impulso definitivo a la A-68

El Consejo Aragonés de Cámaras firma nuevos convenios con el Gobierno de Aragón para llevar los programas de competitividad al medio rural y fija el desarrollo de las infraestructuras como eje clave

Representantes de las Cámaras de Comercio de Aragón junto a la consejera Eva Valle (en el centro). / Cámaras de Comercio
Representantes de las Cámaras de Comercio de Aragón junto a la consejera Eva Valle (en el centro). / Cámaras de Comercio

La COMARCA21 07 2026

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ActualidadEconomía

El Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios se ha reunido este martes en Teruel en una nueva sesión plenaria para reafirmar su compromiso con el desarrollo económico de la Comunidad y reclamar un impulso decidido a las infraestructuras estratégicas pendientes, como la A-68.

Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto la relevancia de la entidad como instrumento de apoyo al tejido empresarial y entidad colaboradora de las administraciones públicas. La jornada ha contado con la participación de la consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle Maestro, con quien se ha realizado un seguimiento exhaustivo de las actuaciones que el organismo desarrolla actualmente en estrecha coordinación con el Ejecutivo autonómico.

La sesión ha arrancado con la firma de diversos convenios de colaboración entre las tres Cámaras aragonesas y el Gobierno de Aragón, destinados a dar continuidad a los programas de apoyo para empresas, autónomos y ciudadanía en todo el territorio en el marco de los Planes Camerales de Competitividad e Internacionalización.

Durante el análisis del balance de actividad, el Pleno ha vuelto a poner en valor su capacidad para trasladar las políticas públicas al tejido productivo de una manera ágil, cercana y eficaz. Las tres instituciones han destacado que desempeñan un papel clave en la ejecución de programas públicos dirigidos a mejorar la competitividad, favorecer la transición energética y digital, impulsar la movilidad sostenible, respaldar la internacionalización, fomentar el emprendimiento y facilitar el acceso a las ayudas públicas.

Alianza institucional y cohesión territorial

El Pleno ha subrayado que la implantación de las Cámaras en las tres provincias y su conocimiento directo de la realidad económica local resultan determinantes para acercar estos servicios a cualquier punto de la geografía aragonesa. De este modo, se garantiza que las oportunidades de crecimiento y modernización lleguen en igualdad de condiciones tanto a las grandes ciudades como al medio rural, contribuyendo de forma decisiva a la cohesión territorial y al desarrollo equilibrado de Aragón.

Asimismo, los asistentes han coincidido en la necesidad de continuar reforzando la alianza institucional entre el Ejecutivo autonómico y las instituciones camerales para seguir diseñando programas que aporten un verdadero valor añadido, especialmente en un entorno de profunda transformación económica, digitalización y transición hacia modelos de producción más sostenibles.

Impulso a los corredores y vertebración del territorio

Junto a la revisión de la gestión conjunta, el Consejo Aragonés de Cámaras ha vuelto a situar en el centro del debate una de las reivindicaciones históricas del empresariado, la urgente necesidad de acelerar la ejecución de las infraestructuras pendientes para garantizar la competitividad, atraer inversiones y vertebrar la Comunidad. En el ámbito ferroviario, las Cámaras consideran prioritario impulsar de forma definitiva el Corredor Cantábrico-Mediterráneo. Así como la culminación de la A-68, la finalización de los tramos pendientes de la A-23 y de la A-21, el desarrollo de la A-40 y las intervenciones previstas en las carreteras N-232 y N-211.

El Consejo ha recordado que contar con una red de comunicaciones moderna es una condición indispensable para fijar población, generar riqueza y consolidar el rol de Aragón como plataforma logística de referencia en el sur de Europa.

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