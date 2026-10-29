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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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29 OCT 2026|

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Luto y solidaridad en Bajo Aragón Histórico: cancelados los eventos por Halloween y la inauguración de Expo Caspe

El Gobierno de Aragón, Ayuntamientos y la DPT se suman al minuto de silencio y se decreta tres días de luto en la comunidad como muestra de apoyo a los 69 fallecidos

Minuto de silencio en Alcañiz este miércoles. / Alberto Gracia
Minuto de silencio en Alcañiz este miércoles. / Alberto Gracia

Alba Zurita29 10 2026

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El Bajo Aragón Histórico se ha sumado a las muestras de condolencias y al luto oficial de tres días decretado a raíz del fatídico accidente ferroviario ocurrido a primera hora del miércoles en Urda (Toledo) y que se saldó con la vida de, al menos, 69 personas, según la última actualización.

Como muestra de condelencia este jueves en las puertas de la Alfajería en Zaragoza se ha guardado un minuto de silencio. "Queremos trasladar el pésame, el dolor inmenso que los aragoneses sufrimos, pero también de solidaridad a todas las víctimas, a todos los familiares y a todos los seres queridos de, por desgracia, ya hoy 69 víctimas mortales" ha expresado Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón.

También los Ayuntamientos de todos los municipios se concentraron este miércoles en las puertas de los diferentes consistorio convocado por la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias para mostrar sus condolencias y guardar un minuto de silencio y la DPT guardó un minuto de silencio durante el pleno. Las banderas oficiales en los edificios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón ondearán a media asta en el exterior y con un crespón en la moharra del mástil en el interior.

Minuto de silencio en las Cortes de Aragón este jueves. / DGA
Minuto de silencio en las Cortes de Aragón este jueves. / DGA

Actividades canceladas

La solidaridad también ha sido otra de las protagonistas entre vecinos desde que se conoció la noticia. El territorio como muestra de afecto y por el luto oficial ha cancelado la mayoría de actividades que tenía previstas por la celebración del Halloween que se celebra este próximo 31 de octubre. Entre ellas la Asociación de Tiendas de Alcañiz ha cancelado las actividades previstas para este viernes o el CEIP Palmireno de Alcañiz que las trasladará al 6 de noviembre, además de convocar para este jueves un minuto de silencio tras el fin de las clases. "Invitamos a toda la comunidad educativa a participar en un minuto de silencio como manifestación de condolencia", han expresado.

En la Ciudad del Compromiso se ha decidido cancelar la inauguración de la Feria de Expo Caspe prevista para este sábado a las 12.00. Cabe recalcar, que no es la primera que ocurre algo similiar, ya que el Consistorio también tomó esta decisión hace dos años cuando la DANA de Valencia acabó con la vida de 233 personas.

También la Diputación de Teruel canceló los actos previstos tanto del miércoles como jueves en señal de duelo, entre ellos la presentación de la recreación de Castellote Templaria. La agenda política, a excepción del grupo VOX también se canceló por completo.

Comentarios

  1. Y las fiestas de halloween… 3 días de luto nacional vamos a respetar la tragedia, no estamos para celebrar… ayuntamientos

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