PP y PAR firman el acuerdo para concurrir juntos al 29-N y anticipan «un marco político más amplio»

PP y Partido Aragonés han hecho público su acuerdo de apoyo de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. El documento defiende su voluntad de «avanzar conjuntamente en la construcción de un espacio político de centro-derecha, aragonesista y con vocación mayoritaria». Entre los puntos del acuerdo se recoge que será el PAR quien no presente sus candidaturas y apoye la campaña de los populares.

En cuanto a las candidaturas, ya presentadas por parte de los populares, se establece que estas «se conformarán de común acuerdo, atendiendo a criterios de capacidad, experiencia, representatividad electoral, representación territorial, arraigo y posibilidades de obtener la confianza de los aragoneses». En este sentido, se han incluido tres nombres aragonesistas en las propuestas del PP (uno por cada circunscripción). La alcaldesa de Velilla de Ebro, Rosario Gómez, se incorpora como segunda suplente por Zaragoza en la candidatura de Rocío Divar; el exdelegado territorial del Gobierno de Aragón en Huesca, Javier Betorz, figura como tercer suplente en la lista de Ana Alós; y el alcalde de San Agustín, Daniel Riera, será segundo suplente al Congreso por Teruel.

A pesar de mostrar su apoyo, ambos partidos han ratificado que el acuerdo «no altera la pertenencia orgánica de los afiliados de cada organización, manteniéndose intactas sus respectivas estructuras y autonomía».

Un acuerdo amplio

Si bien los dirigentes del PAR aseguraron, tras ratificar la propuesta de acuerdo con el PP, que era una decisión circunstancial y que se circunscribía al ámbito de las elecciones generales, el acuerdo ahora firmado habla en su último punto de «un primer paso para avanzar hacia un marco político más amplio entre ambas organizaciones», permitiendo desarrollar conjuntamente un proyecto político más fuerte, más aragonés y más cercano al territorio, al servicio de Aragón.

Cabe recordar que la próxima cita electoral que el PAR afronta tras el 29-N son los comicios municipales. Aunque el pasado 8 de febrero la formación aragonesista perdió su único escaño en las Cortes de Aragón, todavía cuenta con una amplia representación en forma de alcaldes y concejales, repartidos mayoritariamente por la provincia de Teruel.

El fichaje del presidente de la formación, Alberto Izquierdo, como asesor personal de Jorge Azcón, desató las críticas entre las filas del PAR. Entonces, el aún presidente mostró su compromiso de presentar un proyecto para los comicios municipales. Una intención que se vio truncada por el adelanto de las generales.

Ambos partidos han elegido a sus secretarios generales para rubricar el acuerdo. En este sentido, aparecen las firmas de Ana Alós y Francisco Nasarre. Los partidos han enviado el acuerdo a los medios de comunicación, pero no han trascendido imágenes del momento.