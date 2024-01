Un camión se empotra contra una fachada en una de las curvas de la N-232 a su paso por Híjar

Aunque los edificios afectados son garajes y no hay que lamentar daños personales, habría una segunda vivienda afectada con una familia en su interior que, por precaución, no puede salir hasta que no se retire el vehículo y se asegure el edificio