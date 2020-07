«El camionero está poco valorado, eres el último mono en todos lados»

¿Cómo llega a la presidencia?

Me ha tocado (risas). Va rotando y ahora me ha llegado a mí, no me dieron opción.

No está sola en la junta, ¿quiénes son sus compañeros?

Se estrena en el cargo en un momento complicado, ¿cómo ha cambiado el coronavirus a la pandemia?

¿Qué relación tiene con el mundo del transporte?

Mi padre ha sido camionero toda la vida y hace 20 años que estoy metida en el sector. Monté una empresa con mi padre y he estado 15 años llevando un camión. Ahora sigo con la empresa pero ya no conduzco desde hace más de tres años.

Ha pasado a regentar la papelería Papel o Tijera en Alcañiz, ¿por qué este cambio?

¿Qué tipo de rutas realizaba?

¿Cómo es ser mujer en un sector tradicionalmente masculino como el del transporte?

Nunca he tenido ningún problema. Es un trabajo duro como otros muchos pero si te dedicas a lo tuyo no tienes por qué tener ningún problema.

¿Sufrió alguna actitud machista?

Puedes encontrar a alguno que te haga un comentario ridículo pero con no hacer caso es suficiente. No me he sentido mal en ningún momento. Comentarios ridículos, sí, pero imagino que en otros trabajos también te puedes encontrar malos comentarios. Si sabes marcar tu lugar no tienes por qué tener ningún problema.