Alcañiz moderniza el acceso a la Ciudad Deportiva de Santa María con un nuevo punto de venta autónomo

El Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Alcañiz ha instalado en los accesos a la Ciudad Deportiva de Santa María un nuevo Punto de Venta Autónomo (PVA). Esta máquina permite a cualquier usuario del servicio acceder a la mayoría de trámites relacionados con el mismo, tales como reservas de instalaciones para uso individual, gestión de actividades o pagos de recibos pendientes, entre otros. Además, el Servicio también ha implementado una nueva vía de acceso a las instalaciones mediante QRs temporales a través de la aplicación móvil deportes.alcaniz.es.

El concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Alcañiz, Eduardo Orrios, ha explicado que “el objetivo es modernizar el uso de los accesos y de facilitar a todos los usuarios el acceder a las instalaciones, reservar espacios o pagar actividades, entre otras muchas cosas". "Además, las personas que no sean abonadas podrán pagar igualmente tanto la entrada a piscinas de verano como la entrada diaria de uso de cualquier otra instalación deportiva", ha puntualizado.

Sobre la modernización de accesos y sistemas, Orrios ha señalado que “los tiempos nos hacen adaptarnos al uso de las nuevas tecnologías y, con ellas, nos permiten facilitar a los usuarios todos los medios y mecanismos que hagan más ágil el día a día de las instalaciones y el suyo propio”.

Funcionamiento del nuevo sistema

El funcionamiento del PVA se acciona al tocar en medio de la pantalla, lo que da opción a acceder bien con el carnet de socio, más rápido, bien con las claves de usuario y contraseña de la plataforma del SMD deportesweb. Si se accede con el carnet, hay que clicar en la opción de “identificarse con el lector de proximidad”. A continuación, se pasa el carnet por el lector, ubicado debajo de la pantalla, a la izquierda. Después, se elige el método de pago, efectivo o tarjeta bancaria, y a continuación se da acceso al menú principal, que tiene dos bloques principales, ‘reserva de instalaciones’ y ‘actividades’, y también dos botones independientes para ‘reexpedición de carnet’ o para ‘pago de recibos impagados’ –tanto de socios como de actividades-.

Si se accede a ‘reserva de instalaciones’, se abre un menú nuevo con 12 opciones correspondientes a otros tantos espacios. Si se clica en cualquier instalación, los cuadrados verdes reflejan los horarios que hay disponibles, se selecciona el deseado y se confirma con el ‘sí’ si se desea realizar esa reserva horaria, y de ahí el PVA redirige ya al carrito de pago.

Si se accede a actividades, se clica en el botón correspondiente y se abren cuatro opciones: ‘alta en clases desde listas de espera’ -para el caso de que nos hayan activado alguna de las que tuviéramos pendientes-, ‘inscripción en actividades’, ‘alta en lista de espera’ o ‘pago clases barrios’ -para el pago de aquellas clases que se hubieran sorteado, que eso solamente suele estar en dos momentos del curso que son al inicio de las actividades de verano y al inicio del curso anual completo-.

Si, por ejemplo, se da de alta en una lista de espera, sale toda la relación de actividades que las admiten; para no tener que buscar entre todas las actividades, se puede ajustar la búsqueda por programa, subprograma, turno, período y nivel. Una vez seleccionada la lista de espera en la actividad específica deseada, aparece la relación correspondiente en pantalla y, si se clica en aceptar, la máquina imprime un recibo en el que aparecen nombre y dos apellidos, la actividad en la que se está en lista de espera y el número de posición en la misma.

Si no se lleva el carnet, se puede identificar también en el PVA con las claves personales: el identificador de usuario y la contraseña de la plataforma deportesweb. Una vez que se entra, se opera en la máquina de la misma manera que habiendo entrado con el documento físico. Otra solución del SMD para la circunstancia de no llevar encima el carnet es la obtención de un título virtual en https://deportes.alcaniz.es, con el que se crea automáticamente un código QR temporal mediante el cual se puede acceder, pasándolo por el lector de los tornos, a las instalaciones deportivas municipales.