Campoy: «No es bueno que las personas se queden en un cargo toda la vida, especialmente en las presidencias de los partidos»

El maellano Javier Campoy, presidente del PP en Zaragoza, anunció este miércoles que no va a optar a la reelección para el cargo, el cual ha estado ocupando desde 2017. Así lo manifestó a través de sus redes sociales, en las que siempre ha sido muy activo. Hasta el momento, además de ostentar la máxima posición del Partido Popular en la provincia, ha sido miembro del Comité Ejecutivo de Pablo Casado desde 2018, diputado en Cortes de Aragón desde 2011, e incluso Consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón. Campoy ha aclarado que los dos primeros puestos los continuará ocupando.

«Es bueno que las personas no se queden en un cargo para toda la vida, es bueno que haya cambios y especialmente en las presidencias de los partidos», asegura Campoy. «Uno no se presenta a los cargos políticos toda la vida, hay que saber cuando entrar y cuando salir, y yo creo que es hora ya de un cambio».

El número dos del Partido Popular en Aragón añade que le «encanta la política». «Creo que es la única forma de que las cosas vayan a mejor y creo que en estos momentos es más necesaria que nunca». En su comunicado, donde se ha dirigido especialmente a los afiliados del partido, ha asegurado que en breve iniciará los trámites para convocar el congreso con el objetivo de renovar las estructuras del partido, en el que ya no se presentará. «Tras cuatro años de intenso trabajo como secretario provincial y otros tantos como presidente es el momento de pasar el testigo para seguir construyendo juntos el único proyecto que puede devolver la prosperidad a Aragón».

«Esta decisión responde a mi compromiso con mis siglas y sus valores», añade. «El PP tiene un magnífico equipo que colabora con ahínco con nuestro presidente nacional, Pablo Casado, que está sentando las bases para brindar a nuestro país un futuro ilusionante, próspero y libre. Sigo además al servicio de todos los aragoneses como diputado autonómico».

Respecto a su futuro, no quiso avanzar cuáles son sus aspiraciones, ni siquiera respecto a si le gustaría optar a la presidencia del PP: «No me metan en líos, que bastantes hay ya. De momento no opto a presidir el PP de Zaragoza y no puedo decir más», valoró este jueves en una entrevista en Radio Caspe. Tampoco pudo avanzar quién le relevará: «No tengo ni idea, seguro que la persona que acceda lo hará bien y la ayudaré en lo que pueda», dijo.

Comité Ejecutivo de Pablo Casado

A mediados de 2018 Javier Campoy fue seleccionado por el presidente popular, Pablo Casado, junto a otros dos aragoneses (Emma Buj, actual alcaldesa de Teruel, y Pedro Navarro, concejal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza), para que formasen parte de su Comité Ejecutivo Nacional. Lo que es lo mismo: la cúpula nacional del PP, la cual acarrea varias funciones centradas en el asesoramiento.

Campoy comentó en ese momento que era «todo un orgullo» haber sido elegido para este cargo dentro del máximo órgano del PP, junto a los otros 34 miembros electos, desde donde ha estado ayudando y asesorando en las gestiones y decisiones a nivel nacional que ha tomado el líder popular, con el que le une una larga amistad.