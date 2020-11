Las capitales de provincia se abren pero mantienen horarios y aforos

Este martes se han levantado los confinamientos de las capitales aragonesas pero permanecen vigentes los perímetros provinciales y el autonómico. Una orden in extremis este lunes en el BOA prorrogó el toque de queda y la imposibilidad de salir y entrar de las provincia y de Aragón -sin causa justificada- hasta, al menos, el 20 de diciembre. No fue fácil para el ejecutivo autonómico dar forma legal al documento, que hasta última hora esperó sin éxito una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre un recurso que presentó un grupo de ciudadanos el jueves contra las medidas perimetrales adoptadas ya el 4 de noviembre.

Aunque probablemente el recurso no salga adelante, el TSJA requirió a DGA las alegaciones pertinentes y este lunes por la mañana se depositaron en el Tribunal. En cualquier caso, las cautelares corresponderían a un decreto que ya ha expirado -el lunes- y no a la prórroga, por lo que no tendrían validez en la práctica a partir de hoy. El recurso proviene de ciudadanos anónimos, según han confirmado fuentes judiciales.

Con el levantamiento perimetral de las capitales, aumentará la movilidad este puente de la Constitución y está previsto que se note, sobre todo, en el comercio ya que los vecinos de la provincia de Zaragoza podrán acceder a la capital y lo mismo ocurrirá en la de Teruel y en la de Huesca. Es complicado que la movilidad afecte al turismo y la hostelería, puesto que los horarios de cierre se mantienen a las 20.00 y no se tocan los aforos.

Con respecto a la movilidad y toque de queda, no se esperan cambios hasta Navidad, cuando probablemente, y si la incidencia sigue bajando, se levanten los confinamientos para propiciar la «vuelta a casa». No obstante, se están elaborando recomendaciones a nivel estatal por las que aboga el ejecutivo autonómico. El primer borrador establece reuniones máximas de seis personas y toques de queda a las 01.00 en Nochebuena y Nochevieja. En todo caso, este lunes el propio presidente, Javier Lambán, se mostró reacio a relajar las medidas de cara al puente y a Navidad y reconoció el «miedo» a una cuarta ola en Aragón.

Los datos

En el primer día del mes de diciembre, la curva de contagios sigue descendiendo en Aragón, manteniendo la tendencia a la baja de las últimas semanas. De hecho, ayer la comunidad autónoma sólo registró 136 nuevos casos positivos correspondientes a las pruebas realizadas el domingo que, aunque son menos que el resto de la semana, vuelven a evidenciar un descenso. El lunes pasado, se notificaron 151.

En cuanto a los datos en el Bajo Aragón histórico, este lunes se registró un repunte de positivos, con 25 casos nuevos en las comarcas.

La hostelería sigue en armas

Pese a que la presión hospitalaria ha descendido a todos los niveles, el Gobierno de Aragón prevé mantener las restricciones en la actividad hostelera y los aforos hasta mitad de mes con la vigencia de la denominada fase 3 agravada. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, aseguró ya el viernes que si la situación de las ucis mejora y se mantiene una tendencia a la baja en cuanto al número de contagios, se permitirá el consumo en el interior de establecimientos en un 25% y se ampliaría el aforo de las terrazas, que pasarían del 50% al 75%. Lo propuso así en un encuentro telemático con las asociaciones del sector, el vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga, y la directora general de Turismo, Elena Allué.

No obstante, la posición del ejecutivo no gustó a los hosteleros que opinaron a través de un comunicado que Sanidad «ni escucha ni está abierta al debate», y que su falta de respeto es «intolerable». A juicio de las asociaciones del sector, haber pasado de más de 1.300 contagios a principios de mes a alrededor de 350 es motivo suficiente para empezar a plantear la desescalada de bares y restaurantes como se ha hecho en otras regiones. El colectivo exige «criterios claros» y ve a todas luces «insuficiente» el 25% en el interior. Las asociaciones reclamaron interiores al 50% y terrazas al 100%, unos porcentajes que el Ejecutivo no está dispuesto a asumir. Tampoco está previsto recuperar el servicio en barra, que para muchos negocios representa la mitad de su facturación.

«Entendemos el equilibrio entre la salud y el impulso a las actividades económicas, pero la Consejería sigue sin entendernos», aseguraró la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón.

«No es prudente abrir las pistas»

Con respecto a la educación, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, anunció este lunes durante una visita a un colegio de Zaragoza que si los datos de contagios «no se tuercen» en las «próximas semanas» la Comunidad se podría acercar a la «presencialidad total» en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y también Formación Profesional. Sería una decisión que ya adelantó el consejero de Educación, Felipe Faci. Esta decisión se toma después de comprobar que la escuela es un espacio «seguro» y ha sido «en gran medida inmune» incluso a los momentos más delicados en el incremento de los contagios por coronavirus. De hecho, apenas ha habido brotes en centros educativos. En ese sentido cabe destacar que en el Bajo Aragón histórico esta última semana no se ha cerrado ningún aula según los datos facilitados por Salud Pública.



Lambán también se refirió a la apertura de las pistas de esquí aragonesas. Aseguró que, en su opinión, ve «poco prudente abrirlas antes de enero». Abogó porque las medidas sean «uniformes» en todo el país y en todas las estaciones «y seguramente en consonancia con otros países europeos».