El cardenal Omella oficia misa en Cretas y colabora en distintas labores de conservación del templo

Los cretenses tuvieron la oportunidad de disfrutar de la compañía de su más ilustre vecino. El arzobispo de Barcelona y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Juan José Omella quien, como es habitual durante estas fechas, intenta pasar los días de la Asunción de la Virgen y San Roque junto a los suyos. Aunque no todos los años es posible, lo cierto es que en esta ocasión el cardenal pudo volver a su localidad natal donde ofició los actos litúrgicos, tanto las solemnes ceremonias que coinciden con las que hubiesen sido las fiestas de verano, como las misas ordinarias y otro tipo de ceremonias como funerales.

Omella no se conformó con descansar unos días y oficiar misa. Aprovechó, tal y como subrayó, para ayudar al párroco, quien recordó lleva varios pueblos. «Además de estar junto a mis vecinos y descansar en Cretas, aprovecho para ayudar al párroco. Lleva 4 pueblos, entonces lo que hago es oficiar en Cretas y en Lledó y ejercer el ministerio de cura, de cura del pueblo«, explicó Omella, poco después de acudir a casa de varios enfermos para darles el sacramento de la comunión. «Como dijo San Juan Crisióstomo la comunión es el viático para la vida eterna», enfacitó el cardenal. Sin embargo Omella llevó a cabo varias labores fuera de lo pastoral.

Foto de familia junto a la corporación municipal. J.L. Camps

El cardenal se implicó en varias labores de limpieza del templo parroquial y no dudó en ponerse la ropa de trabajo. Durante todos estos días y con Cretas lleno de turistas, muchos visitantes le reconocieron. Otros al verle entrar y salir del templo parroquial mientras se procedió a su limpieza se sorprendieron al verle trabajando junto a otros vecinos y técnicos. «El día que fuimos a repintar y limpiar la iglesia yo estaba esperando al electricista y me vieron unos turistas. Como me vieron que era religioso se me quedaron mirando y me preguntaron si yo conocía al cardenal Juan José Omella mientras señalaban la placa de la plaza. Yo les dije que los cardenales también nos ponemos ropa de trabajo y cayeron en la cuenta. Fue una anécdota muy bonita», explicó el arzobispo.