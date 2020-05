Carlos Jávega: «ha sido difícil pero hemos mantenido la motivación. Ahora es tiempo de empezar a disfrutar»

¿Cómo habéis vivido tú y otros integrantes del Matarraña Team no haber podio salir a entrenar?

¿Qué tipo de retos y actividades habéis hecho?

¿En tu caso crees que has perdido forma física?

Al no tener objetivos y al haber anulado todas las competiciones está claro que algo de condición física he perdido. Pero es inevitable. Hemos bajado mucho la actividad física al no tener objetivos. Pero hay que mantenerse activo.