Carlos Magallón, 14 años y récord de Aragón en halterofilia por levantar 70 y 80 kilos

Ha nacido una estrella en Alcañiz y su nombre es Carlos Magallón, tiene 14 años y es la gran sorpresa del panorama deportivo aragonés. Con apenas cuatro meses practicando halterofilia, ha batido los récords de su categoría, sub 15. El alcañizano logró levantar pesas de 70 kilos en la modalidad de arranque y 85 kilos en dos tiempos. En total, son 155 kilos levantados en la primera prueba del Campeonato de Aragón que le sirven como pase directo al nacional.

Su corta carrera ha sido muy intensa, aunque hasta ahí no se llega de la nada, y el punto de partida es el gimnasio de su ciudad. «Empecé en el gimnasio hace un año y medio junto a mi padre, porque quería hacer un cambio físico. Pronto vieron que podía tener potencial y llevo unos meses practicando halterofilia», explica el joven deportista en el mismo centro donde empezó y continúa entrenando.

Magallón compagina unos exigentes entrenamientos en el Club Helios de Zaragoza, uno de los mejores de esta modalidad a nivel nacional y donde sus padres le llevan dos días a la semana, con ejercicios en el gimnasio de Alcañiz para continuar mejorando sus capacidades. También se organiza para no descuidar sus estudios -2º de la ESO- y sus aficiones como jugar a fútbol, algo que le lleva a tener una agenda de lo más apretada.

Dos días de entrenamiento en la capital aragonesa, dos en Alcañiz y dos entrenamientos a la semana de futbol, hacen que Carlos tenga una semana muy completa que sin embargo, matiza que vale la pena. «Tengo el tiempo justo. Son entrenamientos duros, pero me gusta entrenar, lo hago con amigos y el entrenador Daniel Tejero, presidente de la Federación Aragonesa, que dan motivación», añade.

Trabaja de ese modo por hacerse un hueco y escalar a nivel nacional en un duro deporte como es la halterofilia. Eso sí, remarca que lo hace con mucha precaución para que no afecte a su desarrollo y salud, aún más delicada debido a su edad. De ese modo, lleva a cabo los entrenamientos siempre con ayuda de profesionales, como no, también calentando bien antes de levantar peso y haciendo los ejercicios de manera progresiva, en resumen, «mejorando la técnica antes que ir a la acción para no lesionar».

Futuros retos

Superada con éxito la primera jornada del campeonato de Aragón, a Carlos aun le quedan por delante dos pruebas más del autonómico, en las que va a intentar «superar sus propios récords». En mayo y julio serán las competiciones, que le servirán de preludio para la fecha marcada, el 28 de septiembre, cuando viajará a León para participar en el Campeonato de España.

Quiero intentar ganar el campeonato de España y me gustaría ir a las Olimpiadas, todo es posible Carlos Magallón. Deportista de halterofilia

Mientras tanto y sin bajar el ritmo, todos sus compañeros, familiares y amigos tienen claro que tiene muchas posibilidades de quedar en un muy buen puesto en este y en el resto de metas que se proponga. De hecho y como anécdota, tanto ha sembrado el interés entre su círculo más cercano que a raíz de su caso, bastantes amigos suyos están iniciándose en el gimnasio.

Pero Carlos es un entusiasta, y sabe que, independientemente del resultado, su carrera deportiva solo acaba de empezar. «Quiero intentar ganar el campeonato de España. Además, me gustaría llegar a tirar 100 kilos a dos tiempos, seria una gran marca». Sin embargo, ahí no terminan unos limites que no se marca. «A ver hasta donde llego, me gustaría ira las Olimpiadas y mientras se entren con ganas todo es posible», concluye.