Carmelo Ezpeleta: «No está descartado que Aragón pueda tener Gran Premio en 2023»

Este es un mundial muy esperado postpandemia en Alcañiz. ¿Cómo se ha preparado el Gran Premio de Aragón 2022?

Con la normalidad anterior a la pandemia, intentando que las cosas sean como eran antes en cuanto a accesos, a público, en cuanto a libertad para comprar entradas… Es un Gran Premio como lo era hasta 2019.

Un nuevo ejercicio de adaptación...

Sí. Nosotros llevamos ya una temporada entera haciendo prácticamente todos los Grandes Premios con libertad absoluta y para nosotros la cita en Motorland es ya un eslabón más del año 2022.

¿Cómo se está preparando la rotación de circuitos para la próxima temporada?

Nosotros firmamos un acuerdo con Motorland donde de cada cinco años Aragón tendría tres, pero nadie decía que en 2023 no tuviera que haberlo. Eso está por decidir. Nosotros estamos trabajando en el calendario, pero no está descartado que Aragón pueda tener Gran Premio en 2023.

¿Está previsto que pueda emplearse Motorland para usos complementarios los años en los que pueda llegar hasta aquí el Gran Premio?

No lo sé, es una cuestión ya de Motorland Aragón. Nosotros si por cualquier razón de las que componen el calendario hay un año en el que no podemos ir pues evidentemente Aragón decidirá qué es lo que quiere hacer, porque Superbikes sí que hemos renovado y habrá cada año, con lo cuál no sería una sustitución.

¿Cómo es actualmente la relación de Dorna Sports con el Gobierno de Aragón?

Extraordinaria, como siempre.

El próximo año habrá elecciones autonómicas. ¿Puede influir en los acuerdos firmados?

Nosotros tenemos establecido en los acuerdos con el Gobierno de Aragón -tal y como ocurre con cualquier circuito que dependa de un Gobierno- que en si no está publicado el calendario el nuevo Gobierno puede decir si quiere seguir o no con el Gran Premio. Ese es un tema que tenemos asumido y que es así. Depende de dos cuestiones: de cuándo sean las elecciones y de cuándo sea el Gran Premio. Hasta dos meses después de las elecciones el Gobierno entrante tiene el derecho de decir si quiere o no seguir el próximo año que no esté en el calendario.

En Aragón hay debate de forma recurrente respecto al impacto y la financiación del GP. ¿Es algo común en otros países?

En pleno año 2022 hay opiniones encontradas para todo, pero en general ni yo encuentro una resistencia grande en Aragón ni en otro sitio. En todos los lugares a los que vamos somos bienvenidos. Que haya una minoría que no esté de acuerdo es algo natural, pero si no encontráramos una atmósfera de recepción para un acontecimiento como es un Gran Premio de MotoGP evidentemente no estaríamos.

En Asia la afición crece de manera exponencial, ¿encuentra diferencias con los aficionados en la península?

La afición de la Península Ibérica, de Europa en general, es mucho más experta que en los países emergentes, pero ellos tienen un interés muy mayoritario, sobre todo respecto a MotoGP. Es el primer deporte en televisión en la mayoría de los países de Asia, pero incluso en estos países hay a quien no le gusta. Asia, por la importancia del mercado de motos y por la importancia que tiene MotoGP, es importante, pero nosotros estamos también muy a gusto en Europa.

Ha habido un cambio de gestión en Motorland, lo que ha obligado a contratar a una empresa vinculada anteriormente al circuito, ¿cómo está yendo?

Muy bien. Cuando vimos la situación en la que estaba el Gobierno de Aragón con el cambio de la dirección del circuito pensamos que era bueno que nosotros, Dorna, como expertos en la organización del Mundial, pudiéramos contratar a una empresa que a coste nuestro ayudara en la organización en Motorland. Si en años siguientes eso se quiere hacer ya será otro tema, pero estamos encantados de la experiencia y creo que están ayudando mucho a que las cosas salgan bien.

¿Se ha visto Dorna afectada por los cambios estructurales que también se acometieron en las instalaciones?

A nosotros nos importan mucho las obras del circuito, que no ha habido que hacer ninguna porque está perfecto, y las referentes a las instalaciones que nosotros utilizamos, el resto no nos afectan en nada. Ni las conozco. El cómo sea el despacho del gerente no es un tema que a nosotros nos afecte.

Sí estaba ahí, por ejemplo, la zona del speaker...