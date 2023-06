Carmen Agud: «Voy a aprender alemán, viajar con mi familia y disfrutar de mis 12 nietos»

Despues de 16 años en política ¿Cómo afronta esta nueva etapa y a qué dedicará el tiempo?

En primer lugar quiero dedicar todo mi tiempo, cariño y atención a todos los que me han apoyado en estos años. Mi familia, mis 5 hijas, mi marido, mis 12 nietos. Y también mucha gente a la que ya considero mi familia y que se ha preocupado por mi. Me gusta mucho leer, estoy estudiando alemán. Una de mis hijas vive en Alemania, me encanta ir allí y quiero aprender bien el idioma. Vamos a viajar mucho porque mi marido también está jubilado. Pasaremos ratos en la playa y en la montaña. Quiero moverme por el mundo pero siempre llevando con honor a mi pueblo. Cierro una etapa llena de emociones y sentimientos encontrados. Pido además perdón por los posibles e involuntarios errores que haya podido cometer. Estoy muy orgullosa de lo que he hecho. Para mi un pueblo tiene que ser un lugar en el que primen las relaciones familiares, de amistad y de convivencia. Es una labor que a veces te deja sinsabores e incomprensiones, pero también muchas alegrías. Voy a seguir en la oposición, no soy ya alcaldesa. Ahora quiero descansar. Pero más adelante no descarto aportar lo que pueda si me lo piden.

¿La política crea enemigos?

Yo siempre digo que no. La política te da una visión real de las personas y muchas no son lo que parecen. Por eso puedo decir que he encontrado grandes amigos a los cuales siempre llevaré en mi corazón. También estoy agradecida a los que me han puesto zancadillas ¡Sí! Porque me han hecho más fuerte.

Yo sé que es usted muy familiar...

Para mi uno de los pilares imprescindibles es la familia. Tanto los familiares directos como a los que considero como tales. Disfruto mucho con mis hijas, con mis nietos, viajando para visitarlos, recibiéndolos a todos en casa cuando nos juntamos.

Su familia además es muy femenina...

Tengo 5 hijas pero ahora los nietos son más chicos que chicas, así que ya tenemos también descendencia masculina. Estoy muy orgullosa de todos ellos. Y también de los valores que me transmitieron mis padres y mis hermanos.

Fue profesora de matemáticas en el IES Matarraña ¿Ha tenido anécdotas con exalumnos?

Muchísimas. Sin ir más lejos tú fuiste uno de ellos ¡Muy buen alumno por cierto! Y la vida nos llevó a reencontrarnos. Muchos alcaldes como el fresnedino Frederic Fontanet también lo fueron o el presidente comarcal Isel Monclús. Antes de estar en el IES Matarraña yo había estado en Cantavieja. Allí fui una vecina más y me sentía tanto de Fuentespalda como de Cantavieja. Hace un tiempo vino Óscar, un inspector de allí que fue alumno y me reconoció. Fue muy emocionante porque él había crecido y no le reconocí y mi sorpresa fue tremenda cuando me dijo quien era.

¿Por qué siendo maestra y casi a punto de jubilarse decide meterse en política?

Efectivamente yo tenía mi vida ya resuelta. Me metí en política con 56 años y a los 4 años ya me jubilé de la docencia, que ha sido mi vida. Pero quería trabajar por mi pueblo, al que amo. Me animó mucha gente y me llamaron de muchos partidos políticos. Me gustó el proyecto del PAR porque creo que es el partido que apoya a los pueblos y el Partido Aragonés me ha apoyado mucho. Hemos conseguido muchas cosas para Fuentespalda y eso me satisface por que siento un gran amor por mi pueblo. He de decir que nunca he tenido ningún sueldo ni he cobrado por ningún cargo. Ni en el ayuntamiento, ni en la comarca del Matarraña, ni en el grupo de acción local Omezyma del que soy la presidenta. Tengo mi pensión por haber sido docente y estoy muy orgullosa de ello. Y eso realmente me ha dado mucha seguridad. Cuando vas a pedir cualquier ayuda o subvención para tu pueblo, el hecho de saber que yo no estoy aquí por ningún sueldo me ha dado siempre una independencia total y mucha seguridad.

¿Y a su familia le parecía bien que se metiese en política?