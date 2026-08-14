Actualizado 09:12

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

14 AGO 2026|

Actualizado 09:12

Carpaccio de lubina con guacamole, ajonegro, almendras tostadas y jalapeños

RECETA. Un plato diferente para todos los gustos

Carpaccio de lubina con guacamole, ajonegro, almendras tostadas y jalapeños./ Manuel Barrau
Carpaccio de lubina con guacamole, ajonegro, almendras tostadas y jalapeños./ Manuel Barrau

La COMARCA14 08 2026

Comentar

Recetas Manuel Barrau

Ingredientes

  • Filete de lubina limpio y desespinado
  • Aceite de oliva virgen extra (AOVE) del Bajo Aragón
  • Guacamole
  • Ajo negro
  • Almendras tostadas
  • Jalapeño
  • Helado de mostaza

Preparación

  • Preparación de la lubina: Tomar el filete de lubina limpio y desespinado. Envasarlo al vacío o envolverlo en film transparente y congelarlo de un día para otro.
  • Corte: Al sacar la lubina del congelador, dejar reposar un par de minutos. Retirar la piel con ayuda de un trapo y cortar en láminas finas utilizando la cortafiambres. Disponer las láminas sobre el plato.
  • Emplatado y acabado: Decorar el carpaccio con unas gotas de AOVE del Bajo Aragón, unos puntos de guacamole aplicados con manga pastelera, ajo negro picado a cuchillo, láminas de almendra tostada y rodajitas de jalapeño. Terminar sirviendo una pequeña quenelle o bolita de helado de mostaza.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Crema de espárragos blancos con bacalao confitado

RECETA. Un plato diferente para el dia a dia

Comentar

Crema de espárragos blancos con bacalao confitado

Atún encebollado

Pela las cebollas y los ajos. Pica las cebollas en dados grandes y los ajos en láminas. Pon un chorrito de aceite en una sartén grande, agrega las cebollas y...

Comentar

Atún encebollado

Tartar de salmón y tomate rosa de Hijar con helado de mostaza

RECETA. Sabores diferentes con alimentos de la zona

Comentar

Tartar de salmón y tomate rosa de Hijar con helado de mostaza
Periódico del Bajo Aragón Histórico