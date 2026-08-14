Carpaccio de lubina con guacamole, ajonegro, almendras tostadas y jalapeños

Ingredientes
- Filete de lubina limpio y desespinado
- Aceite de oliva virgen extra (AOVE) del Bajo Aragón
- Guacamole
- Ajo negro
- Almendras tostadas
- Jalapeño
- Helado de mostaza
Preparación
- Preparación de la lubina: Tomar el filete de lubina limpio y desespinado. Envasarlo al vacío o envolverlo en film transparente y congelarlo de un día para otro.
- Corte: Al sacar la lubina del congelador, dejar reposar un par de minutos. Retirar la piel con ayuda de un trapo y cortar en láminas finas utilizando la cortafiambres. Disponer las láminas sobre el plato.
- Emplatado y acabado: Decorar el carpaccio con unas gotas de AOVE del Bajo Aragón, unos puntos de guacamole aplicados con manga pastelera, ajo negro picado a cuchillo, láminas de almendra tostada y rodajitas de jalapeño. Terminar sirviendo una pequeña quenelle o bolita de helado de mostaza.