Investigan a dos personas por conducir de forma temeraria a lo largo de 16 kilómetros de la A-230 en Caspe

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zaragoza investiga a dos conductores, de 47 y 52 años de edad, como presuntos autores de un supuesto delito contra la seguridad vial, contemplado en el artículo 380 del Código Penal, por conducir sus turismos con temeridad manifiesta.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 11 de julio, cuando ambos vehículos circulaban por la vía A-230 dirección Caspe-Sariñena, por un tramo de obras regulado por semáforos y con carriles delimitados por conos. Cuando uno de los conductores realizó una maniobra de adelantamiento rebasando varios vehículos, la otra persona implicada comenzó a increpar al primero por llevar a cabo esta acción en una zona prohibida. A partir de este momento, y a lo largo de 16 kilómetros, ambos realizaron una serie de maniobras en las cuales se puso en riesgo grave su integridad y la del resto de usuarios de la vía.

Un conductor, testigo de los hechos, que circulaba detrás de estos, aportó imágenes de los hechos acaecidos, pudiendo observar en estas diversas infracciones al Reglamento General de Circulación, entre ellas varios adelantamientos en línea continua en tramos curvos de escasa visibilidad así como en zonas excluidas al tráfico, no guardar la distancia de seguridad, frenar sin motivo aparente con el fin de obstaculizar la circulación del vehículo que le sigue e invadir el carril en sentido contrario para evitar ser adelantado.

Al día siguiente, la conductora de uno de los turismos presentó denuncia, por conducción temeraria, al conductor del otro vehículo implicado, en el Puesto de la Guardia Civil de Caspe, aportando las imágenes captadas por un testigo de los hechos que circulaba detrás de ambos, y el cual le habría cedido.

Por tales hechos, la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de Zaragoza se hizo cargo de las pesquisas y procedió a investigar a ambos conductores, poniendo a disposición de la Sección de Civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Caspe nº1 (Zaragoza).

Colaboración ciudadana

El conocimiento de la secuencia de los hechos acaecidos fue posible gracias a la colaboración ciudadana, el ocupante del vehículo que circulaba detrás de los investigados grabó este suceso con su teléfono móvil, poniendo las imágenes posteriormente a disposición, tanto de uno de los intervinientes, como de los agentes que investigaron lo ocurrido.

El delito de conducción temeraria está tipificado en el artículo 380 del Código Penal, el cual castiga con pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir de unos a seis años a quien conduzca un vehículo a motor con temeridad manifiesta, poniendo en concreto peligro la vida o la integridad de las personas.