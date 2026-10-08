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08 OCT 2026|

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Finalizan con seis meses de adelanto las obras de mejora de 171 kilómetros de carreteras del Bajo Aragón

La actuación, con una inversión de 51,7 millones de euros, ha permitido mejorar las carreteras A-221 y A-1411, en Zaragoza, y A-231, A-1410 y A-1409, en Teruel, además de ampliar el puente sobre el río Matarraña en Maella

Puente sobre el río Mezquín en la A-1410 a su paso por el término de Castelserás./ DGA
Puente sobre el río Mezquín en la A-1410 a su paso por el término de Castelserás./ DGA

La COMARCA08 10 2026

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El Itinerario 1-Bajo Aragón del Plan Extraordinario de Carreteras ha finalizado sus obras con seis meses de adelanto sobre el plazo máximo contemplado en el contrato suscrito por la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras del Gobierno de Aragón y la empresa concesionaria Bajo Aragón, formada por Pavasal y ACYC Obras y Servicios. La actuación ha permitido renovar y mejorar 171 kilómetros de la red autonómica, con una inversión global de más de 51,7 millones de euros.

Las obras del Itinerario 1-Bajo Aragón se han desarrollado en cinco carreteras autonómicas de las provincias de Zaragoza y Teruel. En Zaragoza, las actuaciones afectan a la A-221, que comunica Quinto, Sástago, Escatrón, Caspe y Maella, y a la A-1411, especialmente en el tramo comprendido entre Mequinenza y su conexión con la A-221, en las proximidades de Maella. En esta última localidad también se ha mejorado y ampliado el puente sobre el río Matarraña.

En la provincia de Teruel, los trabajos se concentran en la A-231, que conecta la N-232 con localidades del Matarraña como Valjunquera, La Fresneda y Valderrobres; en la A-1410, entre la N-232 y Castelserás; y en la A-1409, en el tramo que une Alcañiz con Castelserás. Las intervenciones incluyen el acondicionamiento de la calzada, la mejora del trazado y la renovación del firme para aumentar la seguridad y las condiciones de circulación.

Las obras han incluido la instalación de 620 metros lineales de nuevos pretiles, mejoras en los sistemas de drenaje y nuevas barreras de seguridad, así como la renovación de más de 3.600 señales y el pintado de 405 kilómetros de marcas viales.

El Itinerario 1-Bajo Aragón se convierte así en el segundo de los once itinerarios del Plan Extraordinario de Carreteras en finalizar sus obras, tras el Itinerario 3-Zaragoza Central, que finalizó el pasado mes de septiembre. Los nueve restantes se irán completando progresivamente de aquí a mediados de 2027.

El Plan Extraordinario de Carreteras está transformando y modernizando 1.760 kilómetros correspondientes a 51 carreteras a través de una inversión en obras de 630 millones de euros. El modelo concesional en el que se basa y que contempla una inversión de 2.600 millones de euros permitirá que las empresas concesionarias mantengan en perfecto estado de revista esas 51 vías durante los próximos 25 años.

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