La carretera TE-V-3004 en La Portellada permanecerá cortada hasta el 30 de septiembre

El avance en las obras de reforma de la TE-V-3004 entre La Portellada y Valderrobres obligó hace varios días a cortar la carretera. De este modo, los conductores que quieran ir desde la localidad hasta la capital del Matarraña deberán hacerlo por la carretera que comunica al casco urbano portillense con La Fresneda y que va a parar a la A-231. Según fuentes de la Diputación de Teruel el corte en la vía se demorará hasta el próximo 30 de septiembre, en unos trabajos que podrían estar finalizados durante el último trimestre de este año.

La incidencia afecta de igual modo a las localidades de Ráfales y Fórnoles, que tienen en esta vía su comunicación más directa con Valderrobres. El corte de circulación no afecta sin embargo al acceso al paraje natural de El Salt. No obstante, pocos días antes de llevar a cabo el corte en la citada carretera, se habilitó un camino rural alternativo para que, en caso de necesidad, los vecinos puedan esquivar las obras. «Es un camino que se ha habilitado para que los vecinos puedan acceder a sus fincas y evitar el corte de la carretera, pero no recomendamos a visitantes y otros conductores que lo utilicen porque es una vía agrícola», explicó Gloria Serrat, alcaldesa de La Portellada.

Todo ello, cabe recordar, después de que la DPT iniciase en julio la reforma de un nuevo tramo de esta vía. Se trata de una actuación que cuenta con 240.000 euros de inversión y que se llevará a cabo a lo largo de 1 kilómetro de recorrido, entre el cruce de Ráfales y La Portellada -en el denominado Portell- y el resto de vía, que ya fue objeto de actuación en los últimos 3 años. Tan solo quedará pendiente de actuación el tramo que transcurre desde el Portell hasta el casco urbano y que tiene una distancia aproximada de 1 kilómetro. «Sabemos que la situación puede causar un trastorno y por ello pedimos disculpas a la población. Es una obra y una inversión importante y pronto podrán disfrutar de la mejora que supondrá contar con esta reforma», explicó Alberto Izquierdo, vicepresidente de la DPT.

La actuación que se está llevando a cabo permitirá una mejora del trazado, así como la adecuación de una plataforma de siete metros de anchura. Se realizará también una mejora de drenajes y se dotará a la vía de un nuevo firme rígido. Está previsto que la próxima vía que sea objeto de reforma sea la castigada y veterana TE-V-3005 con destino a Ráfales y que parte del Portell.