La histórica ciudad de Cartagena premió el viernes al actor y locutor Jaime Cros Gil, nacido en Peñarroya de Tastavins. El peñarrogino recibió el viernes por la tarde el Premio de Artes Escénicas que la histórica ciudad murciana quiso entregar a Cros. El acto de entrega tuvo lugar en la II Gala de los Premios de la Cultura de Cartagena. El jurado decidió otorgar el galardón a Cros por su faceta como locutor, editor y actor por «una vida dedicada profesional y vocacionalmente a la radio y al teatro». «Estoy muy emocionado y contento. He hecho siempre lo que desde muy joven quise hacer y solo tengo palabras de agradecimiento por este reconocimiento que me otorgan en Cartagena», explicó Cros. El de Peñarroya de Tastavins recibió esta distinción en el Auditorio El Batel de Cartagena junto a Díaz Burgos, María Teresa Cervante y el Conservatorio de Cartagena, entre otros.

Jaime Cros inició su actividad como locutor, periodista y actor en 1960./ L.C.

Jaime Cros lleva dedicándose desde los 17 años a la radio, fundó dos editoriales, es autor de una veintena de libros, diversas revistas y numerosas obras de teatro. Como actor profesional ha actuado en los principales teatros de España. Imparte desde 2009 cursos de interpretación y dirección. Cros nació en Peñarroya de Tastavins en 1942. Pronto su familia estableció su residencia en Castellón de la Plana. No obstante, Cros continuó veraneando y pasando temporadas en su localidad natal durante su infancia y adolescencia. En los últimos años, hasta la irrupción de la pandemia, llevó a cabo clases de teatro e interpretación por buena parte de las localidades del Matarraña y Bajo Aragón. «Fue ahí donde descubrí cientos de rincones que no conocía y unos paisajes que no dejan de sorprenderme cada vez que vuelvo. Al volver a moverme por el Matarraña recordé lo difícil que era hacerlo en mi niñez. Ir de un pueblo a otro era algo mucho más complicado y costoso que ahora», explica.

La histórica ciudad de Cartagena premió al actor y locutor Jaime Cros./ J.C.

El de Peñarroya de Tastavins inició su actividad muy joven, con tan solo 17 años en Radio Juventud de Cartagena, pasando más tarde por emisoras de Madrid (donde fue primer actor de seriales radiofónicos), Villarreal y Vigo, volviendo a la radio cartagenera a principio de los años ochenta. Ha sido director de Radio Mar Menor, Onda Cero Cartagena y Onda Cero Castellón. Trabajó también en prensa escrita y fundó dos editoriales, siendo autor de 15 libros y diversas revistas deportivas, así como de una veintena de obras de teatro infantil y otras dirigidas al público adulto, entre las que destacan ¿Quién mató al delantero? y El Parque de los locos.

Como actor profesional ha actuado en los madrileños teatros de La Zarzuela, La Comedia, Español y María Guerrero, así como en los principales escenarios del resto de España, compartiendo reparto, entre otros, con actores de la talla de Manuel Dicenta, Antonio Ferrándis, Alfredo Landa, José Rubio, Fernando Guillén, Amparo Martí, Aurora Redondo, María Asquerino, Lola Herrera, Marisa Paredes, José Sacristán y Vicente Parra, y directores como Suárez Radillo, José Luis Alonso, Fernández Montesinos, Loperena, Angel Facio y José Tamayo.

Cros es firme defensor de la radio como medio de comunicación. «La radio no morirá nunca. He vivido cómo ya la daban por muerta con la irrupción de la televisión y ahora con las redes sociales e internet, pero no. La radio es ese medio que hace compañía, especialmente las emisoras locales», afirma. Su característica, personal y nítida voz fue protagonista de los seriales y novelas de buena parte de los años 60 y 70 de la historia de la radio española. Cros es un ferviente defensor de las emisoras locales como vehículo conductor de la «voz de la gente». «Creo en las emisoras locales y en la programación local, que debería de tener más horas. Es la única forma de que la gente de un territorio y la voz local se hagan hueco y compartan con el resto de oyentes todas sus inquietudes», afirma el de Peñarroya de Tastavins.