El Camponato de España de Trial ha colocado a la Ciudad del Compromiso, nuevamente, en lo más alto del deporte a nivel mundial gracias al II Clean Xperience. En el Cabo de Vaca se ha decidido el campeón de España y, por tanto, la clasificación para el mundial en Glasgow. El campeonato ha estado organizado por el expiloto local Abel Mustieles, cuatro veces campeón del mundo de la especialidad, quién, junto a amigos, familiares y voluntarios, han hecho del encuentro todo un «éxito».

En una calurosa jornada, han pasado por el paraje más de mil aficionados al Trial, vecinos de la ciudad caspolina, de la comarca y de todos los puntos del país. Todos los asistentes han reído y sufrido por la tensión y nervios, pero sobre todo han vibrado de la emoción ante unas pruebas de «muy alto nivel» en las que la adrenalina se ha adueñado del paraje. Tal ha sido el impacto que incluso han llegado a final de la tarde del sábado autobuses con más interesados. Todo ello en un fin de semana que también ha contado con barra, catering, colchonetas y animación infantil, además de fiesta por la noche. Sumado a la multitud de público, muchos interesados lo han podido seguir en directo, y es que ha sido retransmitido por Aragón TV y en YouTube.

«Es una gran ilusión, pero también mucha tensión y responsabilidad, hay que reconocer que es un día complicado porque no paras de apagar fuegos, ahora mismo no tengo ganas de repetir, pero sé que lo haré porque soy así», ha asegurado el organizador de la prueba, sin embargo, muy contento, sabe que el esfuerzo ha valido la pena, por lo que Mustieles ya piensa en los próximos proyectos: «El año pasado hicimos un atómico, este es lo máximo en ámbito nacional, lo siguiente ya es algo internacional, todo es posible».

Entre los participantes, Vera Barón y Alba Riera, trialeras que están en la cima a nivel mundial. En élite 26, Daniel Barón, Julen Saenz y Sergi Llongueras, los tres repiten en esta edición. En 20 por su parte Borja Conejos y Alejandro Montalvo, por lo que el nivel ha estado asegurado y el organizado lo tiene claro: «Es un campeonato de España, pero al final es casi una copa del mundo». La dureza de los circuitos también ha marcado la competición, «dicen que me he quedado augusto, que son muy difíciles», ha confesado Abel. Entre las particularidades, circuitos naturales en las semifinales. «Está de moda que sea artificial para acercarlo al público, pero natural para mí es la esencia, y no queremos perderla».

Con imprevisto y complicaciones como cualquier prueba de ese calibre, finalmente la segunda edición del Clean Xperience Trial se ha desarrollado, como empezó, por todo lo alto. «Todos los objetivos marcados se han cumplido, por lo que estoy muy contento», ha concluido orgulloso Abel Mustieles. La cita que arrancó el viernes con el Free Ride y la presentación del nuevo Buje Libre CleanTrials, continúa el domingo con una Masterclass con los pilotos del Team, para despedir la cita con una gran comida trialera de hermandad.