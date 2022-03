Caspe presenta el cartel oficial del XXV aniversario de la Conmemoración del Compromiso

El Ayuntamiento de Caspe presentó al público el cartel oficial de la 25 edición de la Conmemoración del Compromiso este jueves. El acto, celebrado en el salón de plenos del consistorio, tuvo lugar a partir de las 12.00 la mañana y reunió a varios miembros de la corporación municipal así como al propio dibujante, el darocense Moratha, quien ya colaborase con Caspe el año pasado como ilustrador del cómic ‘El Compromiso de Caspe’.

Durante el acto de presentación, el artista detalló sobre el trabajo realizado y el diseño final del cartel. En este se muestra la representación teatral del acto central de la conmemoración con la Colegiata Santa María la Mayor y la escalinata de fondo. Además, a parte de los nueve compromisarios, también se deja ver el público del evento, una parte –según el dibujante- «fundamental» de la festividad. «La realidad es que me he visto con mucha responsabilidad a la hora de realizar este cartel. Es el 25 aniversario… Son palabras mayores. He buscado que vecinos y visitantes vean con el cartel la importancia histórica que los hechos merecen a la vez que mostraba la implicación del público caspolino con este acontecimiento. Ha sido difícil meter todo lo que quería en un único cartel», destacó Moratha.

El lanzamiento de este cartel supone la antesala de las actividades a celebrar en torno al cuarto de centenario de la Conmemoración del Compromiso de Caspe en este 2022. Así lo ha asegurado Rafael Lumbreras, el concejal de Cultura en la localidad, quien dice estar ya «engrasando la maquinaria». «En el caso del cartel llevamos casi un año trabajando con Moratha. A partir de ahora se van a ir sucediendo los actos, las reuniones y las contrataciones en torno a la fiesta del Compromiso. Sin ir más lejos el 24 de abril tendrá lugar el juramento de los compromisarios», explicó Lumbreras.

La conmemoración del Compromiso regresará en este 2022 tras no poderse celebrar en 2020 y tras hacerse en formato reducido en 2021. La fiesta está declarada como de interés turístico en Aragón y hace referencia a los hechos históricos acontecidos en Caspe en 1412.