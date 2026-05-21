La caspolina Irene Burillo cae en la fase previa de Roland Garros ante la búlgara Viktoriya Tomova

Irene Burillo cayó este pasado martes en la fase previa de Roland Garros ante la búlgara Viktoriya Tomova por 2-6, 6-4 y 2-6. La tenista de Caspe peleó hasta el final en un encuentro muy exigente que terminó resolviéndose a favor de su rival en tres sets. La búlgara vuelve a cruzarse en el camino de Burillo, que ya había perdido frente a ella en otras tres ocasiones anteriores.

El 2-6 del primer set no bajó los ánimos de Irene Burillo, que logró reaccionar y devolver la igualdad al partido gracias a un 6-4 en la segunda manga. Poco a poco, el desgaste físico comenzó a aparecer frente a una rival situada en la 161ª posición del ranking mundial. En el tercer y definitivo set, Tomova volvió a inclinar el duelo a su favor con un 2-6 que le permitió avanzar de ronda y dejar fuera a la española.

No es la primera vez que la caspolina se cruza con la tenista búlgara. Este partido de la fase previa de Roland Garros supuso el cuarto enfrentamiento entre ambas. Tomova ya había salido vencedora anteriormente en el US Open 2025, el ITF de Zaragoza 2023 y la previa de Wimbledon de 2021, un historial que la convierte en una de las rivales más difíciles para la trayectoria deportiva de Burillo.

La lluvia alteró la jornada

El encuentro entre Irene Burillo y Viktoriya Tomova estaba previsto para el cuarto turno de la pista 2. En un principio, el inicio parecía fijado sobre las 10.30, pero la lluvia y las condiciones meteorológicas adversas en París obligaron a modificar el desarrollo de la jornada.

Los horarios fueron cambiando a lo largo del día. Burillo pasó de tener previsto jugar a las 13.00 a hacerlo posteriormente a las 16.45 y las 19.00, hasta acabar comenzando el encuentro alrededor de las 20.00. La caspolina fue la última de las cinco españolas que disputaron el pasado martes la primera ronda de la fase de clasificación.

De esta forma, Irene Burillo pone fin a su participación en esta edición de Roland Garros, un escenario que guarda grandes recuerdos para la tenista bajoaragonesa después de su destacada actuación en 2024, cuando logró superar tres eliminatorias de la previa y acceder al cuadro final del torneo.