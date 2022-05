El caspolino Fernando Fort, vencedor de la copa de Francia de fútbol sala con el Nantes

Fernando Fort logró este domingo en Lyon proclamarse vencedor de la Copa de Francia de Fútbol Sala con su equipo, el Nantes. Pese a que no eran favoritos, sin nada que perder, consiguieron superar al Lille por 5-4 en la prórroga. El portero, oriundo de Caspe, no fue titular pero sí que jugó toda la prórroga. Fue clave en el triunfo ya que consiguió no encajar gol.

«Ganar la copa con el Nantes ha sido como un sueño cumplido. Además, mi madre y mi novia vinieron a ver el partido y eso todavía me dio más energía. Poder ganar con ellas en la grada todavía lo hizo más especial», expresó el caspolino.

Fernando Fort, con la bufanda del F.S. Caspe en la cintura, besando el título copero cosechado este fin de semana en Lyon / F.Fort

El equipo de Fort, tercero en liga esta campaña a falta de una decisión de la federación que podría hacerles campeones, buscaba alzarse con un título que premiase y culminase una temporada increíble e inolvidable para ellos. Y así fue, el Nantes consiguió dar la sorpresa y superar al Lille.

Cabe destacar que, durante la celebración, el caspolino quiso acordarse de sus inicios y festejó el título copero con la bufanda del F.S. Caspe en la cintura. «Hay una frase que dice: Quien olvida de donde viene nunca sabe hacia donde va. A mi me gusta mucho. No voy a olvidar de donde vengo, me he criado en Caspe y el F.S. Caspe es mi club. Ellos son partícipes de mis triunfos», explicó orgulloso Fort.