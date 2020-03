El caspolino Jorge Cubeles crea una máquina de respiración para la UCI

Jorge Cubeles, un ingeniero industrial caspolino establecido en Zuera, ha diseñado y construido una máquina de respiración para la UCI y cede la patente mundial completamente gratis a aquellas empresas que se comprometan por escrito a construirla sin ánimo de lucro. Se trata de una máquina totalmente avanzada que lleva los sensores y todo lo necesario para la reanimación de un paciente con coronavirus.

Acaba de cerrar un acuerdo con una importante fábrica de Zaragoza que comenzará a producir estas máquinas tanto para los hospitales como centros de campaña. Una vez reciba la homologación del Ministerio de Sanidad, el principal handicap en estos momentos, comenzarán a producir y se podría disponer de las primera unidades en un plazo de entre siete y 10 días. «Me he encargado de todo el diseño y programación y quiero cederlo de forma totalmente gratuita para ayudar a frenar el coronavirus. No quiero que nadie se lucre con ello. Me parece lo más ético, yo no voy a ganar dinero y tampoco que nadie lo haga a costa de la salud. Ya he dicho que no a una empresa que no aceptaba firmar por escrito que todo era sin ánimo de lucro, querían hacer negocio y eso no lo acepto», apunta Cubeles.

Su principal ventaja respecto a otras máquinas es que al fabricarse con componentes industriales es robusta y se puede conectar en red, lo que significa que un solo médico puede estar controlando valores de todos los pacientes que quiera. «Esto permitirá en los hospitales de campaña que se están habilitando que los facultativos no tengan que estar en permanente contacto con los enfermos y así se evitarían contagios», explica el caspolino.

Más de una semana de trabajo

La idea le surgió a Cubeles cuando escuchó por televisión que en Italia ya estaban escogiendo a quién enchufar a la UCI por falta de máquinas y pensó que él podía diseñar un aparato que cumpliese con los requerimientos.

Lo ha ideado en un tiempo récord, poco más de una semana, en una clínica veterinaria de Ejea de los Caballeros gracias a la colaboración del veterinario Luis García y de un anestesista. Realizó pruebas con animales -perros y cerdos- que tenían que operarse pero, como quiere dejar claro, en ningún momento se les hizo daño y están todos en perfectas condiciones.

También ha contado con la supervisión de médicos y anestesistas de prácticamente la totalidad de los hospitales de Zaragoza y conocen el proyecto los principales neumólogos de los hospitales más importantes de España en la materia como el Gregorio Marañón de Madrid o el Virgen del Rocío de Zaragoza. «Han comprobado que funciona y cumple», apunta.

El sábado terminó la última parte de la programación después de realizar miles de cálculos para que funcione. Ha conseguido una precisión de un gramo por centímetro cuadrado de presión de un milisegundo en tiempos de ciclo; y un calculo de volumen con precisión de 10 mililitros. Es decir, menos que una jeringuilla.