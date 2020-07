Castellote prepara un Plan Director para conservar su castillo

La villa templaria de Castellote tiene claro que su futuro pasa por potenciar sus atractivos turísticos. Son muchos, y además muy variados, teniendo en cuenta que se encuentra dentro del Geoparque del Maestrazgo y que entre sus atractivos están, por ejemplo, el torreón templario, la ermita del Llovedor y su castillo. Precisamente para marcar un rumbo fijo en la conservación de esta última construcción se está preparando ahora un Plan Director. «Estamos recuperando historia. Lo que llevamos haciendo con el castillo desde hace unos años y lo que seguimos haciendo a través de un Plan Director que se está elaborando ahora, le puede dar un empujón al turismo», explicó Ramón Millán, alcalde de esta localidad, en el programa especial de Radio La Comarca emitido desde el salón de plenos del Ayuntamiento.

Además, y como otro revulsivo para Castellote, se está intentando que la localidad entre dentro de la asociación de los ‘Pueblos más bonitos de España’, como ya lo han hecho otras de la Comarca del Maestrazgo. «Estamos pendiente de una auditoría, a ver qué es lo que nos dicen y qué consideran», explicó el alcalde.

El puente de Castellote

Otro de los temas pendientes en la localidad en cuanto a patrimonio se refiere es saber qué ocurrirá con el conocido como puente de Castellote. Esta construcción, que se halló al vaciar el embalse de Santolea para iniciar las obras, se recuperó gracias a personas y entidades que velaron por no perder este pedazo de historia. Ahora su futuro es incierto. El objetivo del ayuntamiento de Castellote sería volver a montarlo en una nueva ubicación. No obstante, y a pesar de que ya han propuesto algún enclave, financiar esta actuación no resultaría fácil y hay que «atender a las prioridades», según Millán. «Ahora mismo es muy difícil que se instale porque no tenemos recursos para ello. Fue muy importante el desmontarlo, fue un logro de todos, y ahora está guardado en una zona segura, según nos dicen desde la Confederación Hidrográfica y Acuaes», explicó. Habrá que esperar pues para volver a ver el puente, erigido como un monumento al pasado. Mientras tanto Castellote, sus rincones y su historia, aguardan la llegada este verano de turistas y visitantes.