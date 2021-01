Castelserás limita sus servicios y la actividad social por un brote de covid en la guardería

Castelserás ha restringido los servicios y espacios municipales por el aumento del covid en la localidad, con 23 positivos en los últimos 14 días. El brote comenzó en la guardería con el positivo de una de las dos profesoras el día 17. Las dos docentes se encuentran con covid al igual que varios alumnos y a sus familias. La escuela infantil ha estado cerrada hasta este miércoles, cuando se ha reabierto una de las dos aulas al contratar a una nueva maestra y se prevé que a comienzos de la próxima semana se reabra la segunda clase con otra nueva docente.

El Ayuntamiento ha cerrado los parques y jardines, desinfectará las calles tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes), ha suspendido las actividades deportivas comarcales y no cederá los locales municipales durante los próximos 15 días. También ha emitido un bando en el que se recomienda no salir de casa si no es imprescindible a las personas de riesgo y limitar las relaciones sociales.