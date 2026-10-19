La andorrana Irene Ciércoles volvió a demostrar su enorme proyección en la natación nacional durante la Copa Catalana de Clubes de Primera División, disputada este pasado sábado en las instalaciones de Can Llong, en Sabadell. La nadadora del Club Natació Sant Andreu firmó una destacada actuación individual con dos récords de Cataluña y sendas mejores marcas españolas de 16 años en los 100 metros libre y los 100 espalda, además de sumar otros registros destacados en piscina corta.

Ciércoles fue una de las grandes protagonistas de la competición autonómica, que reunió a los principales clubes catalanes y terminó con el triunfo del Club Natació Sabadell. El conjunto anfitrión puso fin al dominio de los últimos años del Sant Andreu, que tuvo que conformarse con la segunda posición pese al destacado rendimiento de la nadadora andorrana.

Dos récords de Cataluña y mejores marcas españolas

La actuación más sobresaliente de Ciércoles llegó en los 100 metros libre, prueba en la que detuvo el cronómetro en 52.82 segundos. El registro le permitió establecer un nuevo récord de Cataluña y la mejor marca española de 16 años, superando ampliamente los 54.17 que había conseguido María Daza en 2023. Además, la nadadora se convirtió en la segunda española de la historia en bajar de los 53 segundos en esta distancia, acercándose al récord nacional de 52.61 que posee Lidón Muñoz.

Ciércoles también brilló en los 100 metros espalda, donde firmó un tiempo de 57.22 segundos, suficiente para batir el récord de Cataluña y establecer una nueva mejor marca española de 16 años. En esta ocasión, rebajó el anterior registro nacional de su categoría, los 58.74 de Sara Costa, conseguidos en 2025.

La andorrana completó su actuación en las pruebas de espalda con un segundo puesto en los 200 metros, en los que registró 2:07.30. También destacó en los 50 libre, con un pase de 25.56 segundos que supuso otra mejor marca catalana de su edad, y en los 50 espalda, con un parcial de 28.15 que igualmente estableció un nuevo registro catalán de 16 años.

El Sant Andreu cede la corona al Sabadell

Pese a la exhibición individual de Ciércoles y a las once victorias conseguidas por el Sant Andreu, el club barcelonés no pudo revalidar el título colectivo. El Sabadell se impuso en la clasificación general con 686 puntos, por delante de los 662,50 del Sant Andreu y los 649 del Terrassa, que completó el podio.

El equipo anfitrión logró recuperar el campeonato después de varias temporadas de dominio absoluto del Sant Andreu. Lo hizo, además, pese a las ausencias de sus dos grandes referentes, Carles Coll y Sergio de Celis, en una jornada que combinó pruebas individuales tradicionales con relevos y torneos especiales de velocidad.

Ciércoles contribuyó al botín del Sant Andreu con sus triunfos en los 100 libre y los 100 espalda, además de participar en el relevo femenino de 4x100 libre, que también se impuso con un tiempo de 3:39.01. La nadadora andorrana formó equipo junto a Ainhoa Campabadal, Carla Carrón y Júlia Pujadas.

Un récord más para el Sant Andreu en los relevos

La jornada dejó otro registro destacado para el equipo de Ciércoles en el relevo mixto de 4x100 metros estilos. El cuarteto formado por la andorrana, Adrián Santos, Joaquín Pardo y Ainhoa Campabadal paró el cronómetro en 3:43.82, estableciendo un nuevo récord de Cataluña de clubes.