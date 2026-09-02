Cazados a 180 y 201 km/h al volver de Motorland durante el Gran Premio de MotoGP

Dos conductores fueron captados circulando a 180 y 201 kilómetros por hora en la N-420 a su paso por Batea, en la Terra Alta, durante el dispositivo especial de tráfico desplegado con motivo del Gran Premio de MotoGP celebrado en Motorland. Las cámaras de los Mossos d'Esquadra captaron a los dos vehículos, tal y como ha adelantado este martes el Diari de Tarragona.

Los agentes de Trànsit de les Terres de l’Ebre de los Mossos d'Esquadra detectaron ambos sucesos en un control de velocidad situado en el punto kilométrico 790,4 de la N-420, un tramo limitado a 90 km/h.

El primero de los conductores fue detectado durante la tarde del 28 de agosto. Se trataba de un turismo con matrícula andorrana que circulaba a 180 km/h, el doble de la velocidad máxima permitida en ese punto de la carretera.

Dos días después, el 30 de agosto, los agentes volvieron a detectar un exceso de velocidad en el mismo punto. En esta ocasión fue una motocicleta que circulaba a 201 km/h, superando en 111 km/h el límite establecido.

Ante ambos casos, los Mossos d'Esquadra instruyeron diligencias penales contra los dos conductores por un presunto delito contra la seguridad vial, al tratarse de velocidades que pueden tener consideración penal.

El operativo durante el cual fueron detectaron tenía como objetivo reforzar la seguridad vial en los principales ejes de acceso utilizados por los aficionados que se desplazaban hasta el circuito.