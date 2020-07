La Central generará 200 empleos sólo para su desmantelamiento

Para desmantelar la Central Térmica de Andorra se requerirán hasta 200 empleos entre este mes de julio y 2025. Es la estimación que hace Endesa en su plan de desmantelamiento, divido en varias fases que se prolongarán cinco años. Este 2020 serán 15 personas las que realicen estas labores; en 2021, 72; en 2022, 200; en 2023, 158; en 2024, 41 y en 2025, nueve. Además, a estos puestos de trabajo se sumarán los relativos a poner en marcha las plantas de renovables que la eléctrica impulsará en los terrenos en los que se ubica la Central. Serán casi millar repartidos entre este 2020 y el 2027, aunque este pico mayor de empleos llegaría en el año 2023. Una vez terminado el desmantelamiento y el proyecto de Endesa –a partir de 2027-, los empleos fijos se reducirían a 138.

No obstante, por el momento sólo estarían asegurados alrededor de 600, puesto que el resto irán ligados a que el Gobierno Central adjudique finalmente a Endesa los megawatios de evacuación (1.000) que quedan libres en Andorra y que saldrán a subasta.

Saber quiénes serán esos trabajadores y a qué empresas estarán vinculados es la gran incógnita. Este viernes podrían salir de dudas los 120 empleados que pertenecen a Endesa y todavía operan en la planta andorrana. Tienen prevista una reunión por la mañana con la dirección de la empresa en la que podrían conocer qué va a ser de su futuro. De estos 120 empleados pertenecientes a Endesa, habrá algunos que podrán optar a la prejubilación, otros que serán reubicados en la zona y otros que podrán quedarse en las instalaciones. La propuesta de los que pasan de los 60 es que los más jóvenes puedan quedarse y de hecho, ya acordaron con la empresa que, en caso de transladarse a otros centros, tendrían que ser dentro del territorio. «Nos han dicho varias veces que para el desmantelamiento habrá gente aquí de la empresa pero no nos concretan cuánta ni quién», denunció Gustavo Mañas, uno de los trabajadores, esta semana.

Quienes lo tienen más crudo son los empleados de las subcontratas, algunos de ellos con más de 20 años de servicio en la Central Térmica. Los 47 trabajadores de Maessa -empresa que se encargaba hasta el martes de las labores de mantenimiento de la planta- firmaron el despido el pasado 30 de junio y los 20 de Nervión, que se dedican a labores de limpieza, terminan su contrato el 31 de agosto. Los que han terminado cobran desde este miércoles el paro y algunos de ellos ya han hecho las maletas. No saber si van a tener trabajo en el corto plazo, les ha llevado a barajar y aceptar otras alternativas laborales fuera del territorio. Subrayan estar «desamparados» con la disolución del Comité y creen que alguna empresa del mismo grupo que Maessa (ACS) volverá a Andorra para trabajar en las tareas de desmantelamiento. Eso sí, las contrataciones empezarán desde cero. «Mañana vendrá Cobra, Moncobra o quien sea. Pero, al final, el mismo perro con distinto collar. Yo me voy el día 13 y ya no sé si volveré», recalcó Pedro Miñana, presidente del Comité de Empresa de Maessa este martes durante la concentración que se celebró en la Central. En la misma situación aseguró estar Antonio Crespo, otro de sus compañeros.

Hay familias que no renuncian a quedarse en la localidad y prefieren esperar, como la de Rebeca Freitas. «Mi marido trabaja para Maessa y se ha quedado en el paro pero yo tengo trabajo aquí y mi hijo es de aquí. No nos queremos ir, así que esperaremos ver qué pasa con los cursos de formación que,aunque no garantizan el trabajo, es lo único que queda», dijo el martes a las puertas de la Térmica.

Los cursos de formación

Precisamente los cursos de formación que comenzaron el lunes se han convertido en la única opción para los desempleados de Andorra. Hasta febrero del año que viene se les irá formando en tareas relativas al desmantelamiento y la instalación de placas y molinos. Los primeros titulados saldrán este año de modo que ya podrían incorporarse a las labores de la planta, siempre y cuando la empresa encargada de realizar los trabajos requiera de sus servicios.



Con respecto a las empresas que Endesa subcontrate para llevar a cabo los trabajos, cabe recordar que el director general de la eléctrica en Aragón, Ignacio Montaner, anunció hace una semana durante una visita a la planta que en los pliegos de condiciones para el desmantelamiento una «condición indispensable» para la adjudicación es que al menos se contrate un 30% de personal local y que si esa cifra alcanza el 85 % «habrá una bonificación».