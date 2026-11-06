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06 NOV 2026|

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El Centro Buñuel de Calanda expone ‘Los Caprichos’ de Goya y la obra del cineasta para reflexionar sobre la sociedad de su época

VÍDEO Y FOTOGALERÍA. La muestra, inaugurada este viernes, está compuesta por reproducciones de las 80 estampas del artista y una proyección de fragmentos de películas de Buñuel. Podrá visitarse hasta el 10 de enero de 2027

Gema Romero06 11 2026

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Calanda

Cultura y Ocio

El Centro Buñuel de Calanda acoge una nueva exposición sobre Goya y Luis Buñuel. Este viernes se ha inaugurado la muestra ‘Goya. Fantasía y razón: Los Caprichos’ compuesta por 80 reproducciones de las estampas de la serie completa, además de una proyección de 10 minutos de duración con fragmentos de varias películas de Buñuel.

«La exposición está compuesta por reproducciones de la obra de Goya, pero son exactamente iguales a los originales", ha detallado Aixa Álvarez Almazán, coordinadora de la Fundación Goya en Aragón. Hasta el próximo 10 de enero, los dos artistas aragoneses convivirán en el mismo espacio con el objetivo de reflexionar sobre la sociedad y los problemas de la época.

Arte y cine, espacio compartido

La serie original de Caprichos consta de 80 estampas y se publicó en 1799. Los Caprichos critican la superstición o falsas creencias, los abusos de la autoridad, concretamente de la nobleza y el clero; el sistema educativo, los matrimonios de conveniencia, la prostitución y las injusticias sociales, entre otros temas que, en la actualidad, siguen vigentes.

‘El sueño de la razón produce monstruos’, ‘Volaverunt’, ‘Hasta su abuelo’ o ‘Ya tienen asiento’ son algunas de las estampas más conocidas. Goya empleó la sátira para criticar los vicios y errores del comportamiento humano con objeto de provocar la reflexión en la sociedad de su época.

Por su parte, Luis Buñuel, figura central del surrealismo y del cine moderno, recorrió senderos análogos en sus películas. ‘Los olvidados’ (1950), ‘Viridiana’ (1961), ‘El ángel exterminador’ (1962) o ‘Simón del desierto’ (1965) son algunas de ellas, donde se apropió de la lógica onírica, la ruptura racional y el simbolismo perturbador para cuestionar el orden social, la religión y el poder.

Álvarez ha señalado que unir la obra de ambos artistas aragoneses no ha sido un reto fácil, pero sí apasionante. «Aunque Francisco de Goya vive en 1746-1828 y Luis Buñuel ya vive en el siglo XX, ambos comparten un ideario similar y de alguna manera Luis Buñuel bebe de eso que ya inicia Francisco de Goya, de esa crítica y de toda esa provocación que vemos en su obra».

La muestra está organizada por el Gobierno de Aragón, la Fundación Goya en Aragón, el Ayuntamiento de Calanda y la Fundación Caja Inmaculada y podrá visitarse hasta el 10 de enero de 2027 en el Centro Buñuel Calanda, de viernes a domingo, en horario de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30.

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