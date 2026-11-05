La sala de Arte Digital de Alcañiz alcanza los 4.200 visitantes en su primer año de vida

El Espacio Expositivo de Arte Digital de Alcañiz (E²ArtD) cierra su primer año de funcionamiento con cerca de 4.200 visitantes, seis propuestas expositivas y la participación de 60 artistas. Su programación ha abarcado disciplinas como el arte generativo, la inteligencia artificial (IA), la realidad virtual, la animación, los efectos visuales y la fotografía contemporánea.

En este tiempo, el espacio ha mantenido una programación continuada con propuestas de carácter internacional, exposiciones dedicadas al talento local y proyectos que combinan las nuevas tecnologías con la reinterpretación del patrimonio artístico. La muestra más visitada ha sido 'Perder la cabeza', del artista Xavier Solé Mora, que ha reunido entre 1.300 y 1.400 personas.

Recorrido por las seis muestras

La actividad comenzó el 1 de noviembre de 2025 con la exposición inaugural Colectiva × E²ArtD y reunió a nueve artistas internacionales, entre ellos Andy Thomas, Rebecca Rose, Sutu y Maciej Drabik, junto con la creadora alcañizana Sonia Celma. El centro acogió Foto × E²ArtD, una colectiva vinculada al V Congreso Foto Alcañiz que exploró el lenguaje de la luz.

La tercera propuesta, iA × E²ArtD, profundizó en los procesos creativos mediante inteligencia artificial y reunió a artistas e investigadores como Chantal Matar, Mirage Bureau, Karoline Georges, bandyquantguy y Doopiidoo. Con la exposición 44600 × E²ArtD se trazó una cartografía del talento nacido en la ciudad a través de profesionales con trayectorias vinculadas a firmas y producciones como The New York Times, Apple, Nike, Netflix, Wonder Woman o The Cuphead Show!. Participaron Cachetejack, Carlos Sánchez Zaera, Sara Boix, Sandra Lahoz, Edu Velilla, Unai Liarte y Goyo The Ghoul.

El Molino Harinero acogió 'Perder la cabeza', una exposición individual de Xavier Solé Mora que reinterpretó los grabados y las pinturas negras de Francisco de Goya mediante realidad virtual, instalaciones interactivas y generación de imágenes con inteligencia artificial en tiempo real. Para finalizar, 'creAtIva Vol. 9 – ART: IT IS ARGUMENT', ha sido una propuesta vinculada a un proyecto editorial internacional de arte con inteligencia artificial, y reunió obras de más de 25 artistas y marcó el cierre del primer ciclo anual del centro.

Visitas educativas, patrimonio y una nueva exposición fotográfica

El proyecto ha sustentado su actividad en una línea continuada de mediación cultural presencial, registrando visitas de grupos de Bachillerato de Artes del IES Bajo Aragón, el CPEPA Río Guadalope, usuarios del Centro de Día de Alcañiz, la asociación ASAPME, estudiantes universitarios de Teruel, Zaragoza, Valencia y La Salle de Barcelona, así como una delegación de más de 30 jóvenes músicos del Conservatorio de Ginebra interesados en la relación entre música e inteligencia artificial.

Asimismo, las visitas han funcionado como vía de información del patrimonio del molino harinero para el público local y foráneo, al dar a conocer elementos del edificio como la sala gótica abovedada de arcos apuntados, las muelas del molino original y las turbinas hidroeléctricas, además de generar flujos cruzados con el Centro Íberos del Bajo Aragón (CIBA).

Nueva exposición fotográfica

El inicio del segundo año de actividad estará marcado por la exposición colectiva 'Fotografía en estado puro', organizada en el marco del VI Congreso de Fotografía Foto Alcañiz, que se celebrará del 6 al 8 de noviembre y tendrá como eje temático la fotografía, el medioambiente y la naturaleza.

La muestra reunirá los trabajos recientes de cinco ponentes del congreso: Guillermo Arteaga, Fernando Ortega, Gabriel Brau, Jaime Ollero y Luis Freire. Sus propuestas abarcarán distintas especialidades, desde el paisaje y la fotografía de naturaleza hasta la composición, los nuevos formatos narrativos y la fotografía aeronáutica.