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05 NOV 2026|

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Lola Oriol recibe en Bilbao un reconocimiento nacional por su trayectoria al frente del Gloria Fuertes: «El premio es para todos»

La directora del centro reivindica la inclusión real y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad intelectual y dedica la distinción a toda la comunidad educativa

Orriol recibió el premio en un evento en Bilbao./ CEDIDA
Orriol recibió el premio en un evento en Bilbao./ CEDIDA

M.J. SalvadorAlba Zurita05 11 2026

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Andorra

Cultura y OcioEducaciónIgualdad

Lola Oriol, directora del Colegio Gloria Fuertes de Andorra, ha recibido una mención especial por su trayectoria profesional y su compromiso con una educación inclusiva, humana y vinculada al medio rural en una acto celebrado en Bilbao. El reconocimiento pone en valor su defensa de la igualdad de oportunidades, su apuesta por las capacidades de cada alumno y su dedicación a las personas con discapacidad intelectual.

Oriol ha recibido la distinción con emoción y agradecimiento, aunque ha querido dejar claro que no considera el premio un logro individual. "Siempre digo que en lo colectivo está lo mejor. Se me nombra a mí, pero detrás mío hay mucha gente, un equipo humano impecable tanto ahora como el que ha pasado por la escuela durante todo este tiempo" ha explicado en los micrófonos de Radio La Comarca.

El reconocimiento llegó por sorpresa, después de que las escuelas milanianas de España presentaran su candidatura a nivel nacional. Para Oriol, la mención supone un respaldo a una determinada manera de entender la educación, basada en el compromiso colectivo y en la atención a las necesidades y capacidades de cada persona.

"He dedicado el premio a tres colectivos. A mi hijo, por todo el tiempo robado, a la Escuela Gloria Fuertas y el a todas las entidades, instituciones y centros educativos que trabajamos en pro de esa inclusión, de la inserción laboral e esa igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad intelectual", ha defendido.

Más recursos y una inclusión real

Aunque reconoce que la sociedad ha avanzado considerablemente en la atención a las personas con discapacidad intelectual, considera que todavía queda mucho camino por recorrer. En este sentido, ha reclamado una mayor implicación de las administraciones públicas y medidas más contundentes para garantizar una inclusión efectiva.

La docente ha insistido en la necesidad de exigir el cumplimiento de la legislación relativa a la inserción laboral de las personas con discapacidad, así como de reforzar los recursos educativos y los servicios disponibles en el territorio. También en la importancia de cambiar la mirada social hacia la discapacidad, poniendo el foco en las capacidades de las personas y no en sus limitaciones.

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