Una cinta prohibida de Buñuel que desaparece y un veredicto popular: el Festival de Cine de Calanda despide su 21ª edición

Tres niñas descubren una cinta prohibida de Luis Buñuel y se sumergen en ella gracias a sus propiedades mágicas, recorriendo el universo del cineasta hasta lograr salir. Una vez fuera, son condenadas a quedarse atrapadas en el mundo de Buñuel por manipular la cinta. Sin embargo, tras un juicio en el que todos los participantes presentan sus alegaciones para evitar la sentencia, "queda claro que este caso no hay por dónde cogerlo» y se les retiran los cargos "por exceso de pesadez". Finalmente, regresan al mundo real y la cinta desaparece.

Estas son las explicaciones que las pequeñas les dan a sus madres para justificar por qué no han llegado 'A comer', nombre que da título al corto. Los nueve protagonistas se sentaron juntos para disfrutar de la proyección realizada durante el taller de cine infantil. Una gran ovación puso fin al pase en el Castillo, en una noche donde el calor dio una tregua. "Ha sido la primera vez que trabajaba con niños y sin duda volveré a repetir porque han puesto mucho de su parte", destacó Marcos del Río, director del taller.

Los niños del taller infantil de cortometrajes dirigido por Marcos del Río (en el centro). / G.R.

Durante la gala se hizo un recorrido por los siete días que han llenado de cine el municipio bajoaragonés, siempre fiel a la esencia con la que se puso en marcha esta cita hace ya 21 años. "La programación sigue intentando respetar la memoria de Buñuel y traer a nuestra tierra películas que, si no fuera por este festival, no se verían en Aragón", señaló el director del certamen, Javier Espada.

Premios del Público

Si algo quedó claro durante la jornada es que "desde aquí, desde Calanda, desde Teruel, también se puede llegar a lo más alto", un mensaje en el que coincidieron Joaquín Juste, presidente de la Diputación Provincial de Teruel, y Alberto Herrero, alcalde del municipio. Esta idea se vio reforzada por el veredicto de los espectadores a través de los Premios del Público.

'Gaza: doctors under attack', un documental de Karim Shah, recibió el galardón a mejor documental, recogido por Sandra Barrilaro en su nombre. La distinción a mejor cortometraje fue para el trabajo de Sandra Desmazieres, 'Fille de l’eau', quien no pudo asistir de manera presencial pero envió un vídeo de agradecimiento. Finalmente, 'Calle Málaga', de Maryam Touzani, fue premiada por el público como mejor largometraje. Además, el documental ‘Mutación’, de Carlo Ayhllón, fue ganador del premio Buñuel Calanda de Aragón TV (dotado con 900 euros).

Carlo Ayhllón, ganador del premio Buñuel Calanda de Aragón TV, junto a Joaquín Juste, presidente de la DPT. / G.R.

Última jornada con estreno europeo

La serie mexicana ‘Sabores de libertad’, un proyecto documental en el que Personas Privadas de la Libertad cocinan recuerdos, sueños y nuevas oportunidades junto a chefs galardonados, tuvo su estreno europeo durante la jornada del viernes. “Tenían ofertas de Roma, de otros lugares, y al final no han mantenido su compromiso con Calanda”, señaló Espada.

La serie, con seis capítulos de aproximadamente 45 minutos, está dirigida por Pedro Armendáriz, Simón Bross y Alejandro Cervantes Polanco y tanto Enrique Martínez Santillán, como Mariana Garrido hablaron de las complejidades de la producción tanto a nivel humano como técnico. Por su parte, Mariana Garrido afirmó que ‘Sabores de libertad’ es un proyecto muy humano, “busca dar visibilidad a las personas que normalmente no lo tienen, porque están privadas de su libertad y conectarlas con el público a través de la comida, la cocina, que es algo con lo que todos los seres humanos nos conectamos”. En la serie, seis personas en reclusorios, tres hombres y tres mujeres cocinan con los chefs Linda Cherem, María Josefina Santacruz, Aquiles Chávez, Poncho Cadena, César de la Parra y Mariano Sandoval.

La 21ª edición del Festival Internacional de Cine Buñuel-Calanda presentó en su última jornada ‘Almudena’, de Azucena Rodríguez, documental en el que, con sus propias palabras, a lo largo de los años, Almudena Grandes cuenta su manera de ver el mundo, de entender la vida y la escritura. El anhelo de esta película es “mantener viva su memoria, celebrar su vida y su obra, sin olvidar el doloroso vacío que ha dejado su muerte”.