Los centros escolares con exceso de demanda, pendientes de las comisiones de garantías

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha llevado a cabo este martes el sorteo que ordenará el proceso de escolarización en los centros que han recibido más solicitudes que plazas disponibles. De este modo las peticiones se ordenarán a partir del número 5.501 en el caso de Infantil y Primaria. Para Educación Especial las listas arrancan con el número 6.

La directora general de Planificación del Departamento de Educación, Ana Montagud, ha explicado que se han recibido un total de 12.630 solicitudes para Infantil y Primaria y se han alcanzado las 85 en Educación Especial. Las familias han recibido este martes por la mañana el numero aleatorio con el que han participado en el sorteo.

Unos 70 colegios en toda la comunidad autónoma han registrado mayor demanda de solicitudes que plazas disponible, entre los que se encuentran el Colegio Público Juan Sobrarias de Alcañiz, Manuel Franco de Andorra o el CEIP Compromiso de Caspe, aunque como han indicado los responsables de estos centros los el exceso de demanda no ha sido notable. «Están estudiando la situación, he trasladado a las familias que de momento no cunda la alarma porque hasta el 29 de mayo no salen las listas provisionales y es cuando sabremos realmente cómo queda la situación», ha explicado Elsa Pérez, directora del Colegio Manuel Franco Royo de Andorra que ha recibido un total de 24 solicitudes.

Desde el Sobrarias de Alcañiz que han recibido un total de 45 solicitudes han recalcado que «nada es definitivo» y que el exceso de demanda ha sido mínimo. «Es una situación en la que no se da una diferencia muy grande por lo que la Comisión de Escolarización decidirá», ha recalcado la dirección del centro.

La imagen de este sorteo ha sido muy distinta a la de años anteriores, y es que la crisis sanitaria del coronavirus ha hecho que no sea posible que cada centro con exceso de demanda realice este procedimiento. Esta vez el proceso se ha centralizado en la Administración. La Directora de Planificación ha sido la encargada de presidir el sorteo, en este caso sustituyendo a los directores de los colegios. Los padres quedaban representados por los sindicatos, la patronal concertada y las asociaciones de padres. Estos fueron los que, de forma voluntaria, introdujeron su mano, envuelta en guantes, en la bolsa para extraer las bolas.

Esta misma semana se reúnen las comisiones de garantías para resolver los casos de mayor demanda. Este miércoles tendrá lugar la comisión de garantías de Zaragoza capital, en la que se abordará la situación de cada uno de los centros. Generalmente en este foro siempre se decide la ampliación del número de alumnos por aula –en los centros en los que ha habido una o dos solicitudes de más- o medidas de carácter similar con el objetivo de que todos los alumnos tengan plaza en el colegio deseado. A lo largo de la semana se establecerán el resto de comisiones de garantías para efectuar decisiones similares. .