CEOE-Cepyme y Cámara de Teruel suman una lista de consenso para las elecciones de la patronal del 27 de abril

Los empresarios turolenses votarán la renovación de CEOE-CEPYME Teruel el próximo jueves 27 de abril. Una de las listas que se presentará a la convocatoria electoral se daba a conocer este lunes en rueda de prensa en la capital turolense y sorprendía con una candidatura de unidad que por primera vez cuenta con el respaldo de un equipo consensuado entre CEOE, CEPYME, Cámara de Comercio de Teruel y la Confederación Empresarial Turolense (CEAT). En las elecciones se renovarán 27 cargos, nueve por cada una de las organizaciones. La lista de CEOE está encabezada por Juan Ciércoles, actual presidente, que sumará a Jesús Blasco (expresidente de Cámara de Comercio de Teruel) como candidato a CEPYME Teruel, y Juan Carlos Escuder, en el caso en representación de CEAT. Como aspirante a la vicepresidencia de CEAT se incluye a Charo Guillén.

En la presentación de este lunes en Teruel también participaron Antonio Santa Isabel y Juan José Rios, presidente y vicepresidente de la Cámara de Comercio de Teruel, como muestra del apoyo empresarial en la provincia a esta candidatura. En la lista, en la que todavía puede haber incorporaciones, entre los empresarios del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras destaca la presencia de Daniel Giner (Alcañiz), Ana Cristina Esteban (Puigmoreno), Carlos Casas (Alcorisa), Cesar Soriano (Valderrobres) y Carlos Sánchez Boix (Montalbán).

Según explicaron el consenso entre CEOE y Cámara implicaría que el presidente cameral, Antonio Santa Isabel, sería vicepresidente de CEPYME en caso de que la candidatura prospere. Asimismo, el presidente de la patronal CEOE, Juan Ciércoles, ocuparía un cargo en la dirección de la Cámara de Comercio.

En este sentido, Santa Isabel insistió en que los empresarios de Teruel «no pueden ir cada uno por una calle diferente» entendiendo que ambas asociaciones se complementan. «La unidad de la patronal y de la Cámara de Comercio es imprescindible a la hora de plantear mejoras para la provincia turolense», valoró.

La candidatura presentada ayer oficialmente asegura que prevé renovar el 60% de las tres directivas (CEOE, Cepyme y CEAT) y contar, al menos, con un 30% de mujeres. «Vamos a centrarnos en la necesidad de mano de obra, que afecta a todos los sectores. También vamos a luchar por incrementar las ayudas al funcionamiento, deben ser mayores y alcanzar los máximos permitidos por Europa», defendió Juan Ciércoles. Actualmente las ayudas alcanzan el 2% y se podría llegar al 20%.

Por su parte, Jesús Blasco destacó la polivalencia de la lista, en la que se combinan experiencia y juventud. «Hemos querido conformar equipos plurales, por encima de personalismos, incluyendo además la incorporación de mujeres en un sector que casi siempre está dirigido por hombres», destacó.

Por otro lado, el que ya fuera durante 14 años presidente de CEOE y actual delegado de Adea en Teruel, Carlos Mor, realizó declaraciones a los medios anunciando que también concurrirá a las elecciones y presentará su candidatura a finales de esta semana o principios de la próxima. Mor, que no quiso detallar la composición de su lista porque aún está elaborándola, aseguró que incluirá a empresarios de varias comarcas turolenses, nuevos y conocidos de la «vieja guardia» que le acompañaron durante su presidencia años atrás.

«Me preocupa mucho el Bajo Aragón, la falta de impulso empresarial y proyectos en Alcañiz, y muy especialmente Motorland», dijo. Afirmó que su único objetivo es «trabajar con independencia» de los partidos políticos en beneficio del empresariado de la provincia. «No me gusta lo que veo. Debemos dar ejemplo y separar las cosas, y lo digo sin acritud», explicó en referencia a Juan Ciércoles, que optará a la alcaldía por el PAR en las listas de Andorra, donde ya es teniente de alcalde. Consideró que los empresarios de sus listas no tendrán cargos políticos e insistió en que la patronal ha de ser «aséptica políticamente». Mor no descartó la posibilidad de negociar una única candidatura con sus compañeros, pero «sin hablar de puestos, solo siempre que sea para hablar de proyecto de provincia» y de cuestiones que «representen a los empresarios». «Debemos trabajar desde la unidad de todos, empresarios, sindicatos y organizaciones políticas», dijo.