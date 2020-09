¿Es la cercanía una ventaja para informar sobre los equipos deportivos locales?

Los alumnos del curso de periodismo deportivo de Alcañiz han regresado este jueves por la tarde al teatro de la capital bajoragonesa para escuchar la ponencia presidida por los periodistas deportivos regionales. El jefe de deportes del Periódico de Aragón, Sergio Pérez; el jefe de deportes de Heraldo de Aragón, José Miguel Tafalla; y el periodista deportivo del Diario de Teruel, José Luis Rubio, han debatido sobre si la cercanía es una ventaja a la hora de cubrir a los equipos deportivos locales.

Rubio ha reconocido la estrecha relación que mantienen en el Diario de Teruel con los deportistas de la provincia -en muchas ocasiones incluso llegan a ser amigos cercanos- y ha defendido que «estar definido no significa que no seas riguroso». De hecho, los vínculos que el periódico provincial mantiene con los turolenses es tan estrecho que hasta los propios padres de los deportistas han llegado a llamar para preguntar por qué su hijo o hija no ha salido en el diario.

Por su parte, Tafalla ha sentido «añoranza» al escuchar hablar de este vínculo. «Para mi es historia, fue un modo de trabajar que ya no existe. Nosotros hemos perdido las relaciones personales. Antes tenías la libertad de hablar con quien quieras, ahora los equipos están definidos por los gabinetes de comunicación y marketing y lo que transmiten muchas veces no es información», ha lamentado.

*En actualización