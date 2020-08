CHA aboga por «el consenso» en la ubicación de las energías renovables

El presidente de Chunta Aragonesista, Joaquín Palacín ha recordado la «oportunidad económica» que suponen las energías renovables y el impulso que suponen hacia un cambio de modelo energético, pero ha señalado que “es preciso que exista una regulación y planeamiento de consenso, especialmente con las zonas en las que se van a instalar, para limitar el impacto socioeconómico y ambiental y para respetar la convivencia con sectores ya existentes».

Tal y como ha señalado Palacín, “de la implantación ordenada de este tipo de recursos depende el futuro a medio plazo de los lugares que ocupan por lo que, de nuevo, se ha pedido que todas las administraciones implicadas puedan establecer mesas de diálogo”. En este sentido se ha señalado que es importante que las localidades afectadas conozcan los detalles de los planes previstos.

Por su parte, la presidenta de CHA Maestrazgo, Mari Carmen Olague, ha señalado que lo más importante en este periodo de cambio es «el consenso». «Las energías renovables nos gusten o no están aquí, pero no nos sirve cualquier cosa. Debe haber un equilibrio de balanza entre las factorías eólicas y la conservación del paisaje y del patrimonio», ha señalado. La presidenta ha defendido que la mejor manera de trabajar por el futuro del territorio y sus habitantes es «defender su principal valor, sus paisajes y su naturaleza», convirtiéndola en una fuente de riqueza y oportunidades para los habitantes de los pueblos y todos los sectores de la economía que actualmente conviven. «Todo el mundo queremos visitar un paraje limpio, con la menor huella posible del hombre, desde luego las centrales eólicas no nos van a dar estas expectativas», ha destacado.

También ha señalado que no es una cuestión de oposición a las energías renovables, pero no se quiere una masificación eólica en estas sierras. «Se trata macroindustrias, no habría que masificar las montañas, sino intentar distribuirlas o buscar zonas ya industrializadas que ya estén afectadas paisajísticamente para intentar preservar el paisaje limpio que temernos». «Pensar en las generaciones futuras» deberá ser una de las prioridades a la hora de tomar decisiones sobre estos proyectos. «Cuando estos artefactos estén ya obsoletos y no funcionen realmente no hay un aval que asegure que esas montañas recuperen su espacio natural», ha dicho.

Desde CHA se considera «profundamente injusto y paradójico» que las zonas más despobladas se lleven la peor parte de la transición energética, tal como ha señalado mediante un comunicado.