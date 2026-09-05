CHA exige al Gobierno de Aragón una decisión sobre la térmica de Escucha ante el fin de la medida que frena su derribo

Chunta Aragonesista (CHA) ha criticado la falta de decisión del Gobierno de Aragón ante el final de la medida cautelar que mantiene paralizado el derribo de la antigua central térmica de Escucha. El portavoz de CHA en las comarcas turolenses, Javier Carbó, considera «inaceptable» que, cuando el plazo establecido llega a su fin, el Ejecutivo de PP y Vox siga sin concretar qué medidas pretende adoptar para garantizar la conservación de este conjunto industrial.

La medida cautelar, de dos meses de duración, fue establecida precisamente con el objetivo de estudiar alternativas al derribo. Sin embargo, según CHA, el Gobierno de Aragón no ha concretado todavía una solución definitiva para la instalación. «La térmica de Escucha no necesita más declaraciones ni más reuniones: necesita una decisión política que garantice su protección», ha señalado Carbó. La formación reclama que se adopten de manera inmediata las medidas necesarias para impedir el derribo y que se avance en la protección patrimonial del conjunto, que conserva elementos fundamentales para comprender la historia minera y energética de las Cuencas Mineras.

Para CHA, la conservación de la antigua central supone además una oportunidad para generar nuevas actividades en el territorio. «Estamos ante una oportunidad que no podemos perder y ante un patrimonio que, una vez destruido, ya no podemos recuperar», ha advertido el portavoz. Carbó considera asimismo que el Gobierno de Aragón no puede trasladar la responsabilidad de conservar la instalación al Ayuntamiento de Escucha. «Un municipio no puede afrontar en solitario el coste y la complejidad de conservar y rehabilitar una instalación de estas dimensiones», ha defendido.

En este sentido, CHA reclama que el Ejecutivo autonómico asuma un papel activo, implique al Gobierno de España y explore vías de financiación europea para impulsar la recuperación del espacio. El objetivo, según la formación, sería convertir la antigua térmica en un recurso cultural, turístico y económico capaz de generar actividad y nuevas oportunidades para las Cuencas Mineras.

«Azcón tiene que decidir si quiere conservar la memoria industrial de las Cuencas Mineras o permitir que otro elemento fundamental de nuestro patrimonio desaparezca», ha afirmado Carbó. CHA apuesta por proteger y rehabilitar la central y por dotarla de un nuevo uso que permita aprovechar su valor histórico y convertirlo en un motor de actividad para el territorio. «Escucha necesita certezas, inversión y compromiso, no más indefinición», ha concluido el portavoz de CHA.