Las charlas sobre la PAC de Caja Rural llegan a 1.700 turolenses

Las novedades que trae consigo el periodo 2023- 2027 de la PAC continúan generando mucha inquietud en el tejido agrario de toda la provincia. «La reforma de año que viene trae incertidumbre y dudas. Algunas tienen aclaración y otras, por el momento, todavía están en proceso. La normativa no se ha publicado todavía. Esperemos que al final de diciembre los Decretos del Ministerio salgan a la luz», explicó Joaquín Dobón, técnico del Departamento Agrario de Caja Rural.

Para tratar de ofrecer una información cercana y certera desde esta entidad han llevado a cabo desde el pasado mes de octubre un total de 20 charlas informativas en toda la provincia de Teruel. A través de estos encuentros, que han contado con «una afluencia masiva», han conseguido llegar hasta cerca de 1.700 vecinos del territorio a los que les interesa esta cuestión. En base a esta experiencia, desde Caja Rural afirman que sí existe una notable preocupación sobre las novedades que trae consigo esta nueva etapa, y son claros: las normativas son cada vez más complejas. «La normativa no deja de ser un articulado y año a año es más exigente. Y eso sí que es cierto: no va a cambiar. Las exigencias son múltiples, los requerimientos son costosos de asimilar y en algunos casos, a nivel de cabañas ganaderas, no son tan sencillos de implementar como pudiera parecer», reconoció el técnico.

Es por eso que han adelantado la fecha de las ya habituales charlas sobre la conocida Política Agraria, tratando también de intensificar el asesoramiento, pues son varias las dudas y cuestiones que se repiten entre quienes han de solicitar la PAC el próximo año. A pesar de esto, Dobón añadió: «No hay que tener miedo a los cambios, pero sí hay que tenerles respeto».

Las modificaciones que trae aparejados la nueva PAC son varios, entre ellos destaca el cambio de terminología respecto al ‘pago base’. «Lo que hasta este 2022 se conoce como ‘pago base’ se desmenuza en dos: la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y el pago redistributivo», explicó Dobón. Además, añadió otra de las novedades que se pondrán en marcha: «El antiguo ‘pago verde’ ahora se llamará ecoesquemas y habrá un total de siete prácticas a elegir».

Dudas comunes

La nueva PAC podrá tramitarse a partir del 1 de marzo de 2023, con fecha límite para su gestión a día 30 de junio. En base a lo que se ha ido comentando en las charlas de Caja Rural, muchas son todavía las dudas pendientes. No obstante, hay algunas consultas que se repiten en las diferentes comarcas turolenses. «En el sector ganadero la principal preocupación es cómo hacer el pastoreo y el control posterior. Habrá que cumplir unas cargas ganaderas y unos requisitos. Luego el posterior control al que se van a ver obligados también estará marcado por el tema de la digitalización», detalló Dobón. El técnico se refirió así al cuaderno electrónico, que «también alcanza a productores de leñosos o de cultivos herbáceos». Señaló que esta es una cuestión que preocupa, pero a la que habrá que dar técnicamente solución.

En cuanto a agricultura, también preocupa el poder acoplar las casuísticas que recoge la norma a la situación del Bajo Aragón. «Nuestro marco de plantación no es similar, por ejemplo, al de otras zonas olivareras de España, en el sur, por ejemplo», matizó.

Respecto al cultivo del cereal las dudas se centran «en los porcentajes de un mínimo cultivo que debemos tener si queremos ir a una rotación», así como «tener claras las obligaciones de acogerse a determinados ecoesquemas».

Además de este tipo de cuestiones, que se han repetido en gran parte de la provincia, también se han dado otro tipo de dudas más generales, que tienen que ver, por ejemplo, como la gestión del traspaso de derechos. «Hemos encontrado inclusive casos de unas herencias que están todavía latentes para ser liquidadas y depende de qué camino tomemos el pago del año que viene podrá ser uno u otro», añadió.

A pesar de todo desde Caja Rural insisten en que cada situación es única, y lo más conveniente es ponerse en las manos adecuadas. «Lo que importa es el caso a caso», insistió Dobón.