Chus Crespo plasma la chispa de la vida con su carboncillo

Chus Crespo siempre recordara con especial cariño las navidades de hace dos años, ya que fue en esas fechas cuando decidió atreverse a coger papel y lápiz y volvió a empezar a dibujar. Su mascota, una perrita, fue la protagonista de su primera obra. Las Manzanas y los plátanos fueron sus siguientes objetivos. «Luego necesitaba algo distinto y cada vez fui aumentado la dificultad» indica Chus, hasta que encontró su temática favorita. «Me gustan realizar retratos tanto de animales como de personas, especialmente plasmar la chispa de sus ojos», puntualiza. Buena muestra de ello se puede encontrar en su cuenta de Instagram (@chuscs), en el que los retratos de animales como jirafas, gorilas o elefantes comparten espacio con Pablo Picasso, Eduardo Manostijeras o Morgan Freeman.

Al contrario de lo que muchos piensan, esta vecina de Escorihuela afincada en Alcorisa desde hace más de 17 años, no recurre al dibujo para relajarse ya que requiere de mucha concentración. «Para dibujar necesito evadirme del mundo, desconectar totalmente», recalca Chus que también necesita estar anímicamente bien cuando se sienta a dibujar.

La mayoría de sus dibujos los ha realizados con carboncillo, por el que siente predilección y que probó tras la recomendación de un compañero y profesor de plástica del centro alcorisano. «Empecé dibujando con lápiz pero no me gustaba como quedaba el brillo del grafito. También he probado acuarela, pero el carboncillo me gusta mucho, ese contraste entre el blanco y el negro y toda la gama de grises me atrae», explica Crespo.

El mayor reto al que se ha enfrentado hasta ahora ha sido retratar a su hijo. «Al conocerlo me costó lograr plasmar en el papel su esencial, tal y como es él», señala. No recuerda el número exacto de horas que invirtió hasta lograr el resultado deseado. El tiempo que dedica a cada trabajo depende del tamaño del mismo y de su temática, siendo los retratos de personas los que más horas le lleva.

Hace un año con motivo de la Semana Cultural que se celebra cada año en Alcorisa, el consistorio le propuso realizar una exposición, la primera para Chus, compuesta por casi 50 de sus dibujos, seleccionados entre los que había realizado durante un año. «Muchos vecinos conocieron mi trabajo a raíz de la muestra y me empezaron a preguntar si hacía retratos por encargo», dando un paso más en su carrera artística. La localidad de Tramacastiel acogió su segunda exposición el pasado verano.

Recientemente su trabajo también ha sido reconocido en el Concurso de Pintura Rápida de su localidad, al que llevaba queriendo presentarse desde hace dos años pero no fue hasta esta edición cuando reunió el coraje necesario. «Elegí la Fuente de los tres chorros, uno de los puntos al que más cariño tienen los alcorisanos», explica la artista que disfrutó del cariño y apoyo de sus vecinos durante la jornada. Su propuesta, la única realizada con carboncillo, se alzó con el tercer premio y ya está pensando qué punto elegir para la obra que realizará en la próxima edición.

El último paso de la trayectoria profesional de Chus ha sido ponerse a los mandos de varios talleres de iniciciación al carboncillo en Dadú, un espacio creativo de la localidad. Tras esta primera experiencia siguió habiendo demanda y se programaron cursos los fines de semana tanto para adultos como para niños. Desde septiembre también imparte una clase semanal para adultos. «Me encanta compartir lo que sé y potenciar la capacidad que tiene cada una de las personas de las clases», expone.

Chus Crespo cede el testigo para protagonizar la próxima sección de EncontrArte a Manolo Cirugeda, artesano de Alcorisa.

Mujer de la tribu Kuikuro, dibujo de una serie de 7 ‘Mujeres del mundo’. / Chus Crespo Uno de los retratos de mascotas. / Chus Crespo Retraso de Picasso. / Chus Crespo