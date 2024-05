Cientos de personas adquieren plantero y flores para su jardín en la Feria de La Portellada

Cientos de huertos del Matarraña, Bajo Aragón y comarcas vecinas van a cobrar sentido en los próximos días y contarán con cosecha este verano gracias a la IX Feria del Huerto y el Jardín de La Portellada. Planteros de tomateras, pimientos, cebollas, calabacines, hiervas aromáticas, vistosas flores para el jardín y todo tipo de especies, fueron las protagonistas durante toda la jornada.

Centenares de personas participaron este miércoles, coincidiendo con la Fiesta del Trabajo del 1 de mayo, en una cita a la cual acudieron amantes de las flores y de los diferentes cultivos que el clima Mediterráneo y sus más que buscados riegos permiten para contar con las mejores frutas, verduras y flores del mundo. «Hemos tenido a centenares de asistentes que ya no solo vienen a disfrutar de todo un pueblo que se vuelca en la feria, si no que esperan esta cita para comprar y adquirir plantero, por lo que los feriantes vienen y se van de aquí muy contentos», explica Gloria Serrat, alcaldesa de La Portellada.

La localidad portillense consolida una de las citas más jóvenes del Matarraña que, a pesar de ello, acumula ya casi una década de ediciones. Personas de varios kilómetros a la redonda esperan a la cita de La Portellada para acumular plantero, lo cual ha a hecho de esta cita un evento esperado por hortofruticultores de todo el territorio. «Lo mejor de todo es que los que han venido, compran. Se llevan plantero y flores. Por lo que la feria es todo un éxito», explica Serrat.

Además de los viveros y planteros, participaron los productores locales y hubo, asimismo, diferentes exhibiciones de labores antiguas que se llevaban a cabo en las labores del huerto y la agricultura en general. A este respecto, el espacio contiguo a la Plaza de la Iglesia, en torno al parque infantil, acogió diferentes exhibiciones de los más mayores del pueblo. Ovejas, patos, un burro, artesanía y una exhibición a través de la cual se han aventado los garbanzos de La Portellada, han sido solo algunas de las demostraciones que el lugar ha acogido. Los asistentes han podido adquirir esta legumbre en proceso de recuperación. También las Amas de Casa han elaborado los diferentes dulces y las ‘coquetas’ que son ya todo un clásico en esta feria.

La ronda jotera de la Escuela de Jota de La Portellada ha sido otro de los atractivos de la feria. El grupo jotero surgido hace pocos años, ha contado con la colaboración del Cachirulo de Alcorisa. Además, como es ya habitual, el municipio ha acogido diferentes talleres como una charla a cargo de Rafael Jarque sobre la mosca del olivo. A pesar de ser una de las ferias más jóvenes del territorio, el municipio es ya una destacada cita para los amantes de la agricultura. «Siempre recuerdo que esta feria surgió de la inquietud de varios vecinos que quisimos apostar por este concepto. Además la hacemos el 1 de mayo, fecha idónea para sembrar y plantar y pensamos que de no haber acertado en la fecha, no la hubiésemos consolidado», explica Víctor Vidal, portillense, agricultor ecológico, presidente de Red de Semillas de Aragón y uno de los principales precursores de esta cita.

Cabe recordar que la feria surgió con motivo de la festividad de San Pedro Mártir, muy celebrada en el municipio y que tuvo lugar el pasado lunes. En cuanto a las labores tradicionales, además de los más jóvenes, el municipio recibe, principalmente, la colaboración de los más mayores, que se prestan a exhibir y explicar cómo eran las labores agrícolas antes de la mecanización. «Aquí producíamos centenares de kilogramos de patatas y otras hortalizas. Ahora es un cultivo más familiar y reducido, pero cuando los jóvenes vuelvan a implicarse pensamos que podría volverse a recuperar una producción que antes era muy importante», explica Plácido Agud, hortofruticultor ya jubilado.

Una veintena de stands

El espacio para los productores locales también ha sido protagonista. Vino, quesos, dulces y carnes han tomado el recinto ferial. También food-trucks y un stand solidario de la Asociación de Familias del Bajo Aragón y Matarraña en favor de los hijos con Autismo han sido solo algunos de las muestras del recinto ferial. Asimismo, el municipio ha acogido la cita anual de la Asociación de Productores ecológicos del Bajo Aragón, que ha tenido lugar durante la mañana. Cabe recordar que el municipio es, junto a Peñarroya de Tastavins, el único del Matarraña que cuenta con una biblioteca de semillas. El próximo objetivo es poder ampliar este Banco a Beceite.

No obstante, la cita también ha visibilizado la falta de agua que vive todo el Bajo Aragón Histórico y en especial el Matarraña. «Somos la zona de España en la que porcentualmente menos ha llovido. No estamos pudiendo regar» ha añadido Vidal. En la misma línea se ha expresado el hortofruticultor Agud. «Se han perdido casi todas las acequias en los últimos años por falta de caudal, pero lo de este año no se había visto nunca. Necesitamos agua», ha recordado el portillense.